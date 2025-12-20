Tentata estorsione con metodo mafioso a Messina: tre arresti

Questa mattina, i Carabinieri del Nucleo Investigativo di Messina hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Messina su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di tre soggetti ritenuti responsabili di tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso e dall’impiego di un minore.

I destinatari del provvedimento sono un 39enne e un 33enne, già detenuti rispettivamente presso le case circondariali di Palermo e Agrigento, e un 24enne, sottoposto agli arresti domiciliari.

La richiesta estorsiva: fino a 250 mila euro a un’impresa edile

I fatti contestati risalgono all’1 dicembre scorso, quando nel territorio del comune di Messina sarebbe stata avanzata una richiesta estorsiva nei confronti di una impresa edile catanese impegnata in lavori di riqualificazione urbana in località Fondo Fucile, area interessata da interventi di recupero e dalla realizzazione di alloggi di edilizia popolare.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la richiesta iniziale sarebbe stata pari a 250 mila euro, successivamente ridotta a 100 mila euro, somma pretesa quale prezzo per consentire la prosecuzione dei lavori.

Videocall dal carcere e coinvolgimento di un minorenne

Le indagini, avviate immediatamente grazie al tempestivo intervento dei Carabinieri del Comando Provinciale di Messina e coordinate dalla DDA, hanno consentito di raccogliere un grave quadro indiziario a carico degli indagati.

La tentata estorsione sarebbe stata messa in atto in due distinti momenti: inizialmente dal 24enne e successivamente da un minorenne, che si sarebbero presentati direttamente presso il cantiere. In entrambe le occasioni, i due avrebbero avviato videochiamate con il 39enne e il 33enne, i quali, nonostante la detenzione in carcere, avrebbero partecipato attivamente all’azione criminale.

Le aggravanti: metodo mafioso e minacce di attentati

L’aggravante del metodo mafioso è stata ritenuta sussistente dal giudice per le indagini preliminari sia per l’evocazione dell’appartenenza alla criminalità organizzata messinese, sia per le modalità della richiesta estorsiva, accompagnata dalla minaccia di far “saltare” il cantiere mediante ordigni esplosivi.

Tali elementi risultano ulteriormente rafforzati dai precedenti giudiziari dei due indagati già detenuti, coinvolti in passato in procedimenti per fatti analoghi.

Decisiva la denuncia dell’imprenditore

L’azione estorsiva non è andata a buon fine grazie alla immediata denuncia presentata dal titolare dell’impresa, che ha consentito agli inquirenti di intervenire con rapidità e ricostruire l’intero quadro indiziario.