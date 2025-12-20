Mojito’s Cafè celebra il Panettone Artigianale Siciliano tra sport, sconti ed eventi natalizi

Redazionale
Il Mojito’s Cafè, cocktail bar, pasticceria e gelateria artigianale, si conferma punto di riferimento per la produzione del Panettone Artigianale Siciliano, realizzato secondo metodi tradizionali e con ingredienti selezionati, lontano dalle logiche della produzione industriale.
Il periodo natalizio rappresenta il momento più intenso per il laboratorio del Mojito’s Cafè: il panettone è infatti un prodotto fresco da forno, preparato e confezionato quotidianamente, espressione autentica dell’artigianato dolciario siciliano.
Sconto speciale per i tifosi del Basket Barcellona
In qualità di sponsor ufficiale della Basket Barcellona, il Mojito’s Cafè ha deciso di celebrare lo sport e la comunità con una promozione dedicata ai tifosi.
In occasione della partita Basket Barcellona – Brindisi, in programma domenica 21 dicembre al PalAlberti, tutti gli spettatori potranno usufruire di uno sconto di 5 euro sull’acquisto del Panettone Artigianale Siciliano Mojito’s Cafè, pari al costo del biglietto di ingresso.
Lo sconto sarà valido dal 21 dicembre al 6 gennaio 2026, semplicemente esibendo il biglietto o l’abbonamento presso il punto vendita del Mojito’s Cafè in via 28 Giugno a Terme Vigliatore.
Mojito’s Cafè protagonista di “Natale al profumo d’Agrumi”
Sempre domenica 21 dicembre, il Mojito’s Cafè sarà presente in Piazza Municipio a Terme Vigliatore durante l’evento natalizio “Natale al profumo d’Agrumi”, con un proprio spazio dedicato alle degustazioni.
Per l’occasione verranno proposte specialità originali e dal gusto invernale:
-
Riso nero con cannella, mandorle tostate e arancia candita
-
Cioccolata calda fondente all’arancia
A tutti i visitatori che parteciperanno alle degustazioni sarà consegnato un coupon sconto da 5 euro, utilizzabile per l’acquisto del Panettone Artigianale Mojito’s Cafè.
Una giornata tra gusto, sport e condivisione
Il 21 dicembre si preannuncia così come una giornata all’insegna di sconti, sport, promozione sociale e intrattenimento, pensata per valorizzare le eccellenze locali e rafforzare il legame con il territorio.
Un’iniziativa che unisce passione artigianale, spirito natalizio e attenzione ai clienti, con cui il Mojito’s Cafè augura a tutti un Buon Natale, celebrando il panettone come simbolo di convivialità e tradizione.