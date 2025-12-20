Maxi operazione antidroga della Polizia di Stato: 384 arresti in tutta Italia. Sequestrati oltre 1.400 kg di stupefacenti

Si è conclusa una vasta operazione nazionale ad alto impatto investigativo della Polizia di Stato, coordinata dal Servizio Centrale Operativo e condotta dagli investigatori delle Squadre Mobili su tutto il territorio nazionale, finalizzata al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti e dei fenomeni di criminalità diffusa.

Il bilancio complessivo dell’operazione è particolarmente rilevante: 384 arresti, 655 denunce e il sequestro di circa 1.400 chilogrammi di droga, oltre a denaro contante e armi.

Criminalità diffusa e nuovi canali di spaccio

Le attività investigative hanno riguardato numerosi episodi riconducibili ai cosiddetti “regolamenti di conti”, a reati contro il patrimonio, al porto illegale di armi e a più ampi contesti di violenza urbana, spesso collegati allo spaccio di stupefacenti.

Particolare attenzione è stata rivolta alle nuove modalità di approvvigionamento e consumo delle droghe, come evidenziato anche nella recente relazione della Direzione Centrale per i Servizi Antidroga, con riferimento all’utilizzo di canali non tradizionali e all’attività dei cosiddetti cannabis shop.

I numeri dell’operazione

Nel corso dei controlli, svolti anche con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine e di altri uffici delle Questure, la Polizia di Stato ha:

identificato 95.164 persone , di cui 16.701 stranieri e 10.848 minorenni, soprattutto in aree di spaccio e di “mala-movida”;

arrestato 384 soggetti , di cui 166 stranieri e 6 minorenni;

denunciato 655 persone , di cui 256 stranieri e 39 minorenni;

sequestrato 35 kg di cocaina, 1.370 kg di cannabinoidi e 1 kg di eroina ;

sequestrato 41 armi da fuoco, 80 armi bianche e oltre 300.000 euro in contanti , ritenuti provento dell’attività di spaccio;

elevato 565 sanzioni amministrative , in prevalenza per uso di stupefacenti e somministrazione illegale di alcol;

individuato numerosi profili social riconducibili ai fenomeni criminali, ora al vaglio per eventuali segnalazioni all’Autorità giudiziaria e richieste di oscuramento.

Controlli nei cannabis shop: sequestri e denunce

Nell’ambito della stessa operazione sono stati effettuati specifici controlli per verificare l’applicazione del nuovo quadro normativo introdotto dal D.L. 48/2025, convertito nella Legge n. 80/2025, relativo anche alla vendita di prodotti a base di canapa.

Gli accertamenti hanno portato a:

sequestrare 5 cannabis shop in tre diverse città;

arrestare 3 persone e denunciarne 141 , tra titolari e gestori;

controllare 312 esercizi commerciali ;

sequestrare 296 kg di cannabinoidi, risultati dalle prime analisi aventi caratteristiche di sostanze stupefacenti.

L’attività a Messina

Nel capoluogo peloritano la Squadra Mobile di Messina ha svolto mirati servizi antidroga che hanno condotto, in due distinte operazioni, all’arresto di due uomini di 39 e 31 anni, colti in flagranza per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.

Durante le attività sono state effettuate otto perquisizioni domiciliari e sequestrati circa 10 kg di hashish. Inoltre, in applicazione della nuova normativa, è stato denunciato il gestore di un cannabis shop cittadino, con il sequestro di 170 grammi tra infiorescenze di marijuana e prodotti derivati.