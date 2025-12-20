La performance “La voce del silenzio” di Nino Abbate all’I.I.S. Medi

L’Istituto Superiore Medi di Barcellona ha realizzato per le classi quinte un progetto artistico-culturale ideato e curato dalla docente di storia dell’arte Daniela Celi.

L’obiettivo dell’evento è stato quello di porre l’attenzione sull’Arte Contemporanea come potente strumento di comunicazione, di analisi critica della società, di riflessione etica e di denuncia, partendo dall’approccio diretto con l’opera “La voce del silenzio” dell’artista barcellonese Nino Abbate, creatore del Museo di Arte Contemporanea Epicentro, sito a Gala, frazione di Barcellona P.G.

Il significato dell’opera

L’opera di Nino Abbate è un ’installazione che vuole essere un “grido” contro la guerra, la denuncia del dramma vissuto dalle popolazioni colpite a morte, soprattutto l’assurda morte di tanti bambini che muoiono silenziosamente mentre i potenti “stanno a guardare”.

Intento dell’artista è di dare voce al silenzio e di scuotere la coscienza collettiva.

L’evento

L’evento si è svolto in due fasi: un primo momento con un incontro in aula magna ove la docente di storia dell’arte Daniela Celi ha relazionato sul lungo percorso artistico di Nino Abbate e della moglie ed artista Salva Mostaccio, dagli anni ’70 ai giorni nostri, e sul loro comune progetto che ha dato vita al “Museo d’Arte su mattonelle Epicentro”, un luogo che custodisce un’immensa collezione, unica nel suo genere, preziosa testimonianza dei principali esponenti storici dei movimenti e delle tendenze dell’arte in Italia dal dopoguerra ai giorni nostri.

Durante l’incontro è stato proiettato il video “Parole” del fotografo Angelo Gianluca Abbate, figlio dell’artista, che fa parte integrante dell’installazione.

Il secondo momento ha visto la Performance d’Arte in diretta: nello spazio della palestra l’installazione posta al centro, formata da una mattonella d’arte di Virginia Ryan con lumini accesi ed un incensiere, circondata da cataste di doghe in legno decorate da sfere dorate su ciascuna delle quali è scritto il nome di un bambino morto durante il conflitto di Gaza, è stata trasformata in Performance grazie alla partecipazione attiva degli studenti. I ragazzi recandosi ordinatamente al centro hanno letto tutti i nomi e dato voce a quei poveri bambini vittime innocenti pronunciando ciascuno una frase significativa, come se fosse il bambino a parlare. Successivamente tra le doghe hanno posto dei lumini accesi e dei fiori bianchi, dando vita ad un momento molto suggestivo, emozionante e commovente, che ha coinvolto tutti in un rito celebrativo dal profondo valore spirituale e dal forte messaggio sociale, ossia “FERMIAMO LA GERRA”. Durante l’evento sono state recitate delle poesie inerenti al tema della guerra, una di Salva Mostaccio dal titolo ”Scarpette bucate” ed una di Bertold Brecht “ I bambini giocano alla guerra”.