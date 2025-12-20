24live Beauty: idee regalo e consulenza con PB Profumerie

Un format inedito per gli appassionati: vi presentiamo la nuova rubrica beauty di 24live, dedicata al mondo della bellezza, del benessere e della cura di sé, raccontato attraverso esperti, professionisti del settore e realtà di eccellenza del territorio.

Il progetto prende il via a Barcellona Pozzo di Gotto: nella prima puntata, siamo stati ospiti di “PB Profumerie”, in compagnia della Beauty Consultant Francesca Conti.

PB profumerie: punto di riferimento per innovazione e consulenza

PB profumerie, del consorzio “Ethos Profumerie”, è una realtà che nasce nel 1986 proprio a Barcellona Pozzo di Gotto dalle famiglie Principato e Bonanno.

Sin dall’inizio si è rivolta agli appassionati di bellezza, ai professionisti del settore e non solo, unendo innovazione, servizi consulenziali e una selezione accurata dei migliori brand.

Oggi PB è un riferimento importante sul territorio – con i suoi punti vendita a Terme Vigliatore, Barcellona P.G. e Milazzo – e si rivolge a chi cerca un’esperienza d’acquisto personalizzata, di qualità e con un’attenzione particolare alle esigenze del cliente, avvalendosi di consulenti qualificati.

Il Natale e il rito della scelta: la guida pratica

Il Natale è alle porte, e questo tempo di avvento ci trascina in un tumulto di trepidazione. Come ogni anno la caccia ai regali è stata aperta, sempre con maggiore anticipo, fra entusiasmo e ansia generalizzata per quanto riguarda le nostre decisioni d’acquisto.

La pratica dello scambio dei regali di Natale ha radici antiche, ma nel corso dei secoli ha cambiato significato: un modo per consolidare legami e dimostrare affetto, ma con nuove esigenze.

La via privilegiata è l’aderenza a tendenze e mode, con una continua ricerca dell’originalità.

Le idee sono sempre più definite, ma è necessario fare chiarezza fra i propri desideri e la domanda rimane: “Cosa regalare?”.

Abbiamo cercato di rispondere tramite la nostra rubrica, fornendo una guida pratica per regali pieni di carattere.

24live Beauty: l’appuntamento mensile

“24live Beauty” è solo all’inizio. La rubrica tornerà con cadenza mensile per accompagnare i lettori alla scoperta delle ultime tendenze beauty, dei consigli degli esperti e delle realtà che fanno della bellezza un’esperienza consapevole e personalizzata.

Un viaggio nel mondo del beauty a 360 gradi, raccontato con uno sguardo attento, pratico e vicino al territorio.