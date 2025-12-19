“Un Professore 3”: i nostri protagonisti hanno avuto una degna conclusione?

Ieri sera è terminata la messa in onda della terza stagione dell’amata Fiction Rai Un Professore, con Alessandro Gassmann come protagonista, tanto attesa e criticata sui social.

Come si è conclusa e cosa ci ha lasciato questa stagione?

SINOSSI

Quest’anno gli studenti della 5ª B saranno chiamati a sostenere la maturità e ad affrontare le grandi incognite del futuro, e come sempre il prof Balestra cercherà di aiutarli nello studio e nella vita con gli insegnamenti dei grandi filosofi del passato. Nella vita privata Dante affronta nuove sfide: la sua ex moglie Floriana ha deciso di dare in affitto la vecchia villa e lui e Simone sono stati costretti a trasferirsi a casa di nonna Virginia. Simone ha vissuto male il trasferimento e rinfaccia al padre la separazione con Mimmo. A complicare le cose c’è la vita sentimentale di Dante, come sempre turbolenta: pur essendo ancora innamorati l’uno dell’altra, lui e Anita non sono riusciti a tornare insieme e il prof sembra essere tornato il rubacuori che Simone proprio non sopporta. Per fortuna a confortarlo c’è Manuel, che vive con Anita e Viola in una grande casa che il padre Nicola ha affittato per loro prima di trasferirsi a Tokyo. Tra i tre la convivenza è caotica, vivace, allegra. Viola finge di non sopportare il fratello, ma in realtà gli vuole molto bene e ha legato molto con Anita. Anche a scuola ci sono stati grandi cambiamenti: la preside Smeriglio si è trasferita al nord per motivi di famiglia e al suo posto, con grande sorpresa di Dante, arriva Irene Alessi, una donna con la quale poco tempo prima ha avuto un’avventura. E Irene è anche la madre di Greta, una nuova alunna del prof Balestra che sconvolgerà gli equilibri della classe e non solo. A sorprendere Simone ci pensa invece Thomas, un amico di vecchia data che ora si ristabilisce a Roma e viene ammesso nella 5ª B: i due allacceranno una relazione complicata, che sarà proprio Greta a destabilizzare. In classe, la relazione di Matteo e Laura subirà dei cambiamenti quando Luna entrerà nella dinamica della coppia. Arriva anche un nuovo studente, Zeno, che vive in una fattoria fuori Roma e ha una famiglia un po’ sui generis. Nel corpo docente, la novità più sorprendente riguarda la nuova supplente di Inglese, destinata a rivoluzionare tutti gli equilibri della sala professori: si tratta di Anita. Il suo arrivo a scuola è un tornado che investe soprattutto Dante: tra i due è un continuo sfidarsi, punzecchiarsi, infastidirsi, polemizzare e attrarsi, per poi respingersi. Tutto diventerà esplosivo quando Anita si avvicinerà al nuovo giovane professore di Fisica, Leone Rocci, un brillante docente che è stato uno studente di Dante molti anni prima. Appare chiaro che a legarli c’è qualcosa di cui nessuno dei due ha voglia di parlare, ma che, prima o poi, entrambi saranno costretti ad affrontare. Qualcosa che ha a che fare con una giovane donna, Alba, un’ex compagna di classe di Leone dall’esistenza travagliata, che rientra dopo tanti anni nella vita di Dante, e con un altro studente morto tragicamente.

La serie ha riscontrato un grandioso successo sin dal 2021 con la prima stagione, puntando al cuore degli spettatori che, oltre ad essere affascinati dalle lezioni filosofiche impartite dal professore Dante, riuscivano a immedesimarsi nelle dinamiche relazionali tra i personaggi.

Un Professore ha seguito, in parallelo alle storie dei protagonisti Dante e Anita, il percorso dei giovani studenti che nel corso delle tre stagioni li ha portati alla tanto decantata maturi, andata in onda ieri sera.

Ciò che ha reso speciale Un Professore sono stati i rapporti umani, che riuscivano a far mettere in secondo piano le dubbie trame e le scene che risultavano molto spesso comiche e surreali, ma piene di animo.

Tuttavia la terza stagione ha smesso di seguire questa linea di pensiero, è impossibile non notare le numerose imperfezioni nella sceneggiatura e nella regia. Risulta anche non godibile per la maggior parte degli episodi, sia per i fan che per il pubblico generalista. Inoltre uno dei personaggi più amati, ovvero Manuel che è interpretato da Damiano Gavino, è stato assente per la metà degli episodi causando numerose critiche da parte di tutto il pubblico.

La ripetitività delle trame ha reso prevedibile ogni scena della stagione, soprattutto per quanto riguarda la solita trama criminale legata a droga e spacciatori che poteva essere evitata.

L’espediente del bambino in arrivo per far riconciliare Dante e Anita, oltre ad essere scontato, ha anche rovinato il loro rapporto che sembra tenuto in piedi solo da quello e fa passare il messaggio errato che i problemi relazionali possano essere risolti da un figlio.

LA SERIE È DAVVERO PIONIERA NELLA RAPPRESENTAZIONE LGBT?

La serie è stata tanto acclamata per la rappresentazione della comunità lgbt sulla televisione nazionale, essendo Simone (Nicolas Maupas) gay dichiarato dalla prima stagione. Tuttavia, le critiche non sono mai mancate, partendo dal bacio censurato tra Manuel e Simone fino alla definizione di “fluido” attribuita erroneamente a Manuel.

Probabilmente proprio grazie alle lamentele sulla mancata rappresentazione della bisessualità, è stato inserito in questa stagione un personaggio bisessuale, Thomas (Tommaso Donadoni), che però nella sua storyline non fa altro che alimentare gli stereotipi sui bisessuali, ad esempio la promiscuità che viene messa in scena andando a letto sia con Simone che con la sua migliore amica.

La relazione a tre tra Luna, Laura e Matteo pretende di essere innovativa, ma risulta inutile ai fini della trama e soprattutto non porta a un’indagine interiore delle due ragazze, ma anzi alla nascità dell’ennesima coppia etero, insieme ad una grande dose di queerbaiting.

Inoltre, nel finale di stagione tutte le coppie omosessuali che si erano formate risultano divise, infatti oltre alla coppia saffica che sfocia in una relazione etero, Simone e l’ennesimo love interest si lasciano proprio sul finale.

I SIMUEL: POTENZIALE SPRECATO

Fin dalla prima stagione è stato chiaro, sia alla produzione che al pubblico, che il vero fulcro della serie è sempre stato il rapporto tra Manuel e Simone. I “Simuel”, come vengono chiamati sui social, sono riusciti ad attirare una fetta di audience che solitamente non segue le serie Rai e sono diventati un vero e proprio fenomeno, generando un fandom che ha appoggiato la coppia, e di conseguenza la serie, per tutti questi anni.

Manuel e Simone nascono come coppia romantica, seguendo la scia dell’originale Merlì in cui i loro personaggi sono sposati, e nella prima stagione hanno avuto uno sviluppo che alludeva al loro futuro in tal senso. Tuttavia, dalla seconda stagione sono sorte numerose polemiche, soprattutto sui social, in quanto gli sceneggiatori hanno deciso di discostarsi dal percorso che avevano scelto e di dare un nuovo interesse amoroso a Simone e cancellare la possibile accettazione della bisessualità di Manuel.

Pur volendo sorvolare sui trascorsi della prima stagione e sull’originale spagnolo, è ovvio che una serie non può basare la sua trama sulle preferenze dei fan, ma questo evitare di far concludere romanticamente la coppia che senso ha avuto?

Nicolas Maupas e Damiano Gavino hanno una chimica che spacca lo schermo, sono i naturali interpreti di Manuel e Simone e sembrano perfetti in tutti i contesti romantici. Ridurli all’interpretare dei semplici amici è uno spreco ed è visibile in tutte le scene che vogliono far passare i due per quasi “fratelli”. Il loro vero potenziale scoppia solo nella scena in cui Manuel segue Simone a Ostia, ma è rovinato dalla mancanza di quel passo in più che non è stato fatto per mancanza di coraggio o forse per dispetto.

La terza stagione punta molto sul demolire l’essenza romantica del rapporto, rimarcandone continuamente la natura fraterna con i vari “fratello” pronunciati dai protagonisti, eppure non riesce mai a estirparla del tutto. Manuel e Simone continuano ad essere due calamite che non riescono a smettere di attrarsi, anche grazie a delle battute volutamente equivoche.

Ha avuto veramente senso evitare a tutti i costi questa coppia che poteva essere, oltre che ben scritta ed interpretata, il vero gioiello della serie? E, soprattutto, come hanno intenzione di svilupparli ulteriormente nella quarta stagione, dato il loro annunciato ritorno?