Stromboli, incidente sul lavoro: perde la vita un 37enne

Un tragico incidente sul lavoro è costato la vita a un trentasettenne. Sarebbe residente a Barcellona Pozzo di Gotto il giovane Carmelo Parisi, l’operaio morto ieri pomeriggio a Stromboli, nei pressi del piccolo porto di Ginostra, schiacciato dallo stesso escavatore sul quale stava operando, improvvisamente ribaltatosi per cause ancora in corso di accertamento.

L’uomo era impegnato in un cantiere per la messa in sicurezza dal dissesto idrogeologico dell’area. Secondo una prima ricostruzione, l’escavatore che stava manovrando avrebbe perso stabilità, ribaltandosi e non lasciandogli scampo. Tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti figurano una possibile manovra errata, la scarsa visibilità o un guasto meccanico.

Nonostante l’immediato tentativo di soccorso da parte dei colleghi presenti, della guardia medica locale e la chiamata al 118, ormai per il trentasettenne non c’era più niente da fare.

La comunità, sotto shock, si trova così a piangere l’ennesima vittima di un incidente sul lavoro, stringendosi attorno al dolore della famiglia.

Accorato il messaggio di Rosa Oliva, presidente della Pro Loco Amo Stromboli, che ha espresso vicinanza alla famiglia della vittima:

“Siamo profondamente scossi e con il cuore spezzato per la tragica scomparsa di un giovane lavoratore che ha perso la vita a Ginostra. Non ci sono parole capaci di lenire l’amarezza di fronte a una vita spezzata così presto. Fa male pensare ai suoi sacrifici, a quella quotidianità fatta di chilometri e distanze percorsi solo per amore della sua famiglia e per non fare mancare nulla ai suoi figli. Sapere che non tornerà a casa da loro rende questa tragedia inaccettabile.

La Pro Loco Amo Stromboli si stringe in un abbraccio silenzioso e commosso alla moglie, ai figli e ai familiari. Piangiamo insieme a voi un padre, un giovane uomo e un lavoratore che meritava un destino diverso”.

Sulla vicenda stanno ora indagando i Carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente. La salma, insieme al mezzo meccanico, si trovano sotto sequestro e a diposizione dell’Autorità giudiziara.

