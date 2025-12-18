Venetico, grande partecipazione al convegno sul dolore lombare non discogenico

Grande partecipazione venerdì 12 dicembre presso la sala municipale del Comune di Venetico, dove si è svolto il convegno multidisciplinare dal titolo “Il dolore lombare non discogenico”, evento formativo rivolto a medici e operatori sanitari.
L’iniziativa è stata organizzata dal gruppo CID – Centri Iannelli Diagnosi, realtà attiva nella Sicilia orientale nel campo della diagnostica radiologica e clinica e della riabilitazione.
Un approccio multidisciplinare a una patologia spesso misconosciuta
Il convegno ha registrato un’ampia partecipazione e un forte interesse da parte dei presenti, grazie alla qualità scientifica degli interventi e all’attualità del tema trattato.
Il focus è stato posto sul dolore lombare non discogenico, una condizione meno frequente rispetto alla classica patologia erniaria, ma sempre più spesso responsabile di dolore vertebrale cronico, talvolta non correttamente diagnosticato.
Dopo i saluti istituzionali e i ringraziamenti al Sindaco di Venetico, il dottor Filippo Iannelli ha introdotto l’argomento e presentato i moderatori dell’incontro: il professor Daniele Bruschetta e il dottor Giuseppe Quattrocchi.
I relatori e gli interventi scientifici
Numerosi e qualificati i professionisti intervenuti al convegno:
-
Prof. Demetrio Milardi, Professore Ordinario del Dipartimento di Scienze Biomediche, Odontoiatriche e delle Immagini Morfologiche e Funzionali dell’Università di Messina
-
Prof. Daniele Bruschetta, Professore Ordinario dello stesso Dipartimento dell’Università di Messina
-
Dott. Giuseppe Quattrocchi, fisiatra e responsabile dell’UOC Riabilitazione Adulti e Minori della provincia
-
Prof. Michele Gaeta, radiologo e Professore Ordinario dell’Università di Messina
-
Dott. Mariano Cutugno, neurochirurgo specializzato in chirurgia vertebrale e trattamenti mini-invasivi
-
Dott. Antonino Genovese, anestesista dirigente medico presso l’Ospedale di Patti, specializzato in terapia del dolore.
Dalla diagnosi alla terapia: un percorso completo
Gli interventi hanno seguito un percorso logico e integrato, partendo dalle basi anatomiche e funzionali illustrate dal professor Milardi, fino alle evidenze radiologiche, con particolare riferimento alla risonanza magnetica, presentate dal professor Gaeta.
Ampio spazio è stato dedicato:
-
alle possibilità riabilitative e correttive, illustrate dal dottor Quattrocchi;
-
alle tecniche di terapia del dolore, approfondite dal dottor Genovese;
-
alle opzioni chirurgiche, comprese le procedure mini-invasive, illustrate dal dottor Cutugno.
Un confronto multidisciplinare che ha evidenziato l’importanza di un approccio personalizzato nella gestione del dolore lombare non discogenico.
L’organizzazione e i ringraziamenti
L’evento è stato organizzato dal dottor Filippo Iannelli e dal dottor Dario Iannelli, titolari del gruppo CID, con il supporto del Centro Studi e Ricerche SIAPA.
Un ringraziamento particolare è stato rivolto al Comune di Venetico per la concessione della sala convegni municipale, apprezzata per funzionalità e accoglienza.