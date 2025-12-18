Venetico, grande partecipazione al convegno sul dolore lombare non discogenico

Grande partecipazione venerdì 12 dicembre presso la sala municipale del Comune di Venetico, dove si è svolto il convegno multidisciplinare dal titolo “Il dolore lombare non discogenico”, evento formativo rivolto a medici e operatori sanitari.

L’iniziativa è stata organizzata dal gruppo CID – Centri Iannelli Diagnosi, realtà attiva nella Sicilia orientale nel campo della diagnostica radiologica e clinica e della riabilitazione.

Un approccio multidisciplinare a una patologia spesso misconosciuta

Il convegno ha registrato un’ampia partecipazione e un forte interesse da parte dei presenti, grazie alla qualità scientifica degli interventi e all’attualità del tema trattato.

Il focus è stato posto sul dolore lombare non discogenico, una condizione meno frequente rispetto alla classica patologia erniaria, ma sempre più spesso responsabile di dolore vertebrale cronico, talvolta non correttamente diagnosticato.

Dopo i saluti istituzionali e i ringraziamenti al Sindaco di Venetico, il dottor Filippo Iannelli ha introdotto l’argomento e presentato i moderatori dell’incontro: il professor Daniele Bruschetta e il dottor Giuseppe Quattrocchi.

I relatori e gli interventi scientifici

Numerosi e qualificati i professionisti intervenuti al convegno:

Prof. Demetrio Milardi , Professore Ordinario del Dipartimento di Scienze Biomediche, Odontoiatriche e delle Immagini Morfologiche e Funzionali dell’Università di Messina

Prof. Daniele Bruschetta , Professore Ordinario dello stesso Dipartimento dell’Università di Messina

Dott. Giuseppe Quattrocchi , fisiatra e responsabile dell’UOC Riabilitazione Adulti e Minori della provincia

Prof. Michele Gaeta , radiologo e Professore Ordinario dell’Università di Messina

Dott. Mariano Cutugno , neurochirurgo specializzato in chirurgia vertebrale e trattamenti mini-invasivi

Dott. Antonino Genovese, anestesista dirigente medico presso l’Ospedale di Patti, specializzato in terapia del dolore.

Dalla diagnosi alla terapia: un percorso completo

Gli interventi hanno seguito un percorso logico e integrato, partendo dalle basi anatomiche e funzionali illustrate dal professor Milardi, fino alle evidenze radiologiche, con particolare riferimento alla risonanza magnetica, presentate dal professor Gaeta.

Ampio spazio è stato dedicato:

alle possibilità riabilitative e correttive , illustrate dal dottor Quattrocchi;

alle tecniche di terapia del dolore , approfondite dal dottor Genovese;

alle opzioni chirurgiche, comprese le procedure mini-invasive, illustrate dal dottor Cutugno.

Un confronto multidisciplinare che ha evidenziato l’importanza di un approccio personalizzato nella gestione del dolore lombare non discogenico.

L’organizzazione e i ringraziamenti

L’evento è stato organizzato dal dottor Filippo Iannelli e dal dottor Dario Iannelli, titolari del gruppo CID, con il supporto del Centro Studi e Ricerche SIAPA.

Un ringraziamento particolare è stato rivolto al Comune di Venetico per la concessione della sala convegni municipale, apprezzata per funzionalità e accoglienza.