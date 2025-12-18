Sanità a Barcellona Pozzo di Gotto: lunedì l’inaugurazione di Ospedale e Casa di Comunità

Lunedì, a Barcellona Pozzo di Gotto, si inaugureranno il primo 𝐎𝐬𝐩𝐞𝐝𝐚𝐥𝐞 𝐝𝐢 𝐂𝐨𝐦𝐮𝐧𝐢𝐭𝐚̀ della Provincia di Messina, uno dei primi in Sicilia, e la 𝐂𝐚𝐬𝐚 𝐝𝐢 𝐂𝐨𝐦𝐮𝐧𝐢𝐭𝐚̀.

Barcellona Pozzo di Gotto, da fanalino di coda della sanità, diventa oggi più che mai protagonista del raggiungimento di importanti obiettivi.

Giunge in redazione una nota dell’On.le Pino Galluzzo, il quale sul punto ci tiene a sottolineare quanto segue:

“Grazie alla tanto auspicata apertura del Pronto Soccorso, all’attivazione dell’Oncologia, ai rilevanti risultati della Chirurgia Generale, all’attivazione del servizio per il trattamento del Piede Diabetico e della Risonanza Magnetica Cardiaca, che si uniscono ai reparti già attivi e di elevata qualità di Malattie Infettive, Medicina e Riabilitazione Fisiatrica, oggi si registra una netta inversione di tendenza rispetto al periodo post-Covid. È necessario che l’Asp prosegua nel lavoro avviato e proceda all’attivazione delle altre unità operative previste dalla rete, auspicando un’ampia partecipazione dei medici ai bandi di concorso.

Alla luce di questi segnali fortemente incoraggianti, Barcellona P.G. non è più la città simbolo dell’abbandono sanitario, ma un territorio nel quale i medici possono trovare prospettive professionali.

Lungi da me proporre una narrazione idilliaca della sanità, tuttavia il cambiamento in atto non può essere messo in discussione.

Occorre proseguire nel lavoro, ciascuno per le proprie competenze, ma consentitemi, in qualità di componente della 𝐂𝐨𝐦𝐦𝐢𝐬𝐬𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐒𝐚𝐥𝐮𝐭𝐞 𝐝𝐞𝐥𝐥’𝐀𝐬𝐬𝐞𝐦𝐛𝐥𝐞𝐚 𝐑𝐞𝐠𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐞 𝐒𝐢𝐜𝐢𝐥𝐢𝐚𝐧𝐚, di esprimere un moderato ma legittimo senso di soddisfazione.

Gli obiettivi già raggiunti rappresentano il contenuto essenziale degli atti di indirizzo e degli interventi che il sottoscritto ha promosso con forza e determinazione. Tuttavia, tali risultati non sarebbero stati possibili senza una 𝐃𝐢𝐫𝐞𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐒𝐭𝐫𝐚𝐭𝐞𝐠𝐢𝐜𝐚 𝐝𝐞𝐥𝐥’𝐀𝐒𝐏 𝐝𝐢 𝐌𝐞𝐬𝐬𝐢𝐧𝐚 che, nel suo complesso, ha saputo interpretare adeguatamente le esigenze di una comunità e di un territorio a lungo sofferenti. A tal proposito, desidero esprimere sincera gratitudine e apprezzamento.

Rivolgo, altresì, un ringraziamento al 𝐏𝐫𝐞𝐬𝐢𝐝𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐑𝐞𝐠𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐒𝐢𝐜𝐢𝐥𝐢𝐚𝐧𝐚, 𝐑𝐞𝐧𝐚𝐭𝐨 𝐒𝐜𝐡𝐢𝐟𝐚𝐧𝐢, e all’𝐀𝐬𝐬𝐞𝐬𝐬𝐨𝐫𝐞 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐒𝐚𝐥𝐮𝐭𝐞, 𝐃𝐚𝐧𝐢𝐞𝐥𝐚 𝐅𝐚𝐫𝐚𝐨𝐧𝐢, per aver costantemente recepito e dato seguito alle istanze che il sottoscritto ha sottoposto alla loro attenzione attraverso atti formali e sostanziali”.

“Per doverosa onestà intellettuale, – ha continuato – ritengo inoltre necessario ringraziare tutti i 𝐜𝐨𝐦𝐩𝐨𝐧𝐞𝐧𝐭𝐢 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐂𝐨𝐦𝐦𝐢𝐬𝐬𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐒𝐚𝐥𝐮𝐭𝐞, con i quali non si sono mai creati steccati ideologici o partitici.

Anche in sede di elaborazione della proposta di rete ospedaliera, l’Ospedale “Cutroni Zodda” di Barcellona Pozzo di Gotto ha visto confermato il numero dei posti letto, con l’aggiunta di un’importante unità operativa quale la Neuro-Riabilitazione. Quest’ultima, insieme alla nuova previsione della Stroke Unit presso l’Ospedale “Giuseppe Fogliani” di Milazzo, che consente allo stesso di rientrare nella rete per l’ictus, conferma un’ulteriore e proficua complementarità tra i due nosocomi. Si tratta di proposte sostenute dal sottoscritto in Commissione Salute e condivise dall’intera Commissione.

Il mio impegno per il miglioramento della sanità in Sicilia e, in particolare, nella provincia di Messina prosegue con rinnovata determinazione, nella piena consapevolezza delle difficoltà strutturali in cui versa il sistema sanitario per cause ormai note. È un lavoro impegnativo, spesso esposto a critiche e polemiche, dal quale tuttavia non intendo sottrarmi, nel rispetto dei doveri che il mio ruolo istituzionale e politico comporta”.