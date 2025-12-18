Rodì Milici, il 21 dicembre il Festival dell’Olio e del Vino Mamertino: gusto, cultura e territorio

Rodì Milici si prepara ad accogliere il “Festival dell’Olio e del Vino Mamertino”, in programma domenica 21 dicembre 2025, dalle 15.00 alle 20.00, in viale Martino, nel cuore del centro cittadino.

L’evento, promosso dal Comune di Rodì Milici con il patrocinio della Regione Siciliana – Assessorato Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea, si inserisce nel più ampio percorso di valorizzazione delle eccellenze enogastronomiche locali, in un anno simbolico che vede la Sicilia Regione Europea della Gastronomia 2025.

Olio e Vino Mamertino, eccellenze identitarie del territorio

Il Festival nasce per celebrare due prodotti simbolo della tradizione agricola siciliana: l’olio extravergine d’oliva e il Vino Mamertino, espressione autentica di un territorio vocato alla qualità, grazie alle sue cultivar di olive e alle terre che da secoli producono uno dei vini più antichi e prestigiosi della Sicilia.

Non a caso Rodì Milici si propone come “Città del Vino”, punto di riferimento per la promozione del Mamertino e delle filiere produttive locali.

Il programma del Festival

Ricco e articolato il programma della giornata, pensato per coinvolgere produttori, appassionati, operatori del settore e visitatori:

Degustazioni di olio e vino

Masterclass sul Vino Mamertino

Incontri, convegni e live talk con esperti e produttori

Approfondimenti su Rodì Milici Città del Vino

Focus su “La Strada del Mamertino” , tra riscoperta e valorizzazione

Spazi dedicati a prodotti e produttori del territorio

Momenti di gusto, calici e musica, con intrattenimento artistico.

Show cooking con lo chef stellato Giuseppe Raciti

Tra gli appuntamenti di punta, lo show cooking “Il Mamertino e l’Alta Cucina”, con protagonista Giuseppe Raciti, chef stellato Michelin del ristorante Zash, che interpreterà i prodotti del territorio in chiave contemporanea, esaltando il legame tra vino, olio e alta gastronomia.

L’evento speciale, dal titolo “Mamertino e Stelle”, rappresenta uno dei momenti più attesi del Festival.

Un evento che guarda al futuro

Il Festival dell’Olio e del Vino Mamertino si propone come un appuntamento destinato a consolidarsi nel tempo, rafforzando il legame tra identità, cultura, turismo ed economia locale.

La manifestazione sarà supportata da una campagna di comunicazione su emittenti televisive locali e regionali e sul web, contribuendo a promuovere Rodì Milici come destinazione enogastronomica d’eccellenza.

“Una terra che produce” non è solo uno slogan, ma la sintesi di un territorio che investe sulle proprie radici per costruire sviluppo e futuro.