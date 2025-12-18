Natale 2025 a Barcellona: mercatini, concerti, spettacoli e grandi eventi per tutta la famiglia

Barcellona Pozzo di Gotto si prepara a vivere un Natale 2025 ricco di eventi, tra mercatini natalizi, concerti, spettacoli teatrali, animazione per bambini e iniziative culturali che animeranno la città dall’8 dicembre 2025 fino al 20 gennaio 2026. Un cartellone fitto e variegato promosso dall’Amministrazione Comunale con il sostegno della Regione Siciliana – Assessorato Turismo, Sport e Spettacolo.

Mercatini di Natale e mostre: la magia delle feste in città

Dal 13 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026, i Giardini Oasi ospiteranno il tradizionale Mercatino di Natale, curato dalle associazioni Il Seme e ManiLab, con artigianato, prodotti tipici e idee regalo.

Spazio anche all’arte con la mostra natalizia “Artisti in festa” presso l’Auditorium San Vito (14–28 dicembre) e la mostra pittorica “Solidificazione eterea” alla Galleria Seme d’Arancia (20 dicembre – 4 gennaio).

Concerti ed eventi musicali

Il Natale barcellonese propone una ricca programmazione musicale:

21 dicembre 2025 : concerto evento “ENNIO” con le musiche di Ennio Morricone, diretto dal maestro Paolo Vivaldi;

26 dicembre 2025 : concerto di beneficenza “E scinniu la notti” con Mario Incudine;

21 dicembre 2025 : Gran Concerto di Natale dell’Orchestra Sinfonica del Longano;

5 gennaio 2026: “Navidad Nuestra”, spettacolo musicale all’Auditorium San Vito.

Teatro e grandi spettacoli

Il Teatro Mandanici sarà uno dei cuori pulsanti del Natale 2025:

6 dicembre : Luca Ward in “Il talento di essere tutti e nessuno”;

23 dicembre : “La vera storia di Giulietta e Romeo”, saggio di Natale;

29 dicembre : Gran spettacolo di Natale a cura dell’ASD Move Your Body;

14 gennaio 2026: cabaret con Tullio Solenghi e Massimo Lopez in “Dove eravamo rimasti”.

Il Natale dei bambini

Grande attenzione ai più piccoli con Babbo Natale, animazione e spettacoli:

incontri con Babbo Natale in Piazza Duomo (8 e 21 dicembre);

il Trenino di Natale (14, 21 e 28 dicembre);

Christmas party al Parco Urbano Maggiore La Rosa;

6 gennaio 2026: “W la Befana” con intrattenimento e raccolta solidale.

Luci, presepi e tradizioni

L’8 dicembre 2025 si accendono ufficialmente le luminarie natalizie in Piazza Duomo con gli zampognari e l’inaugurazione della Casetta di Babbo Natale. Il 13 dicembre sarà la volta del suggestivo Bosco di luci in Piazza Oasi.

Non mancheranno i presepi viventi nelle parrocchie cittadine, tra tradizione e spiritualità.

Notte Bianca e Capodanno in Piazza

Il 20 dicembre 2025 il centro cittadino sarà protagonista della Notte Bianca, mentre il 31 dicembre si festeggerà il Capodanno in Piazza, per salutare il nuovo anno tra musica e divertimento.

Natale 2025 a Barcellona Pozzo di Gotto si conferma così un appuntamento imperdibile, capace di unire cultura, spettacolo, tradizione e intrattenimento per tutte le età, rendendo la città un vero e proprio villaggio natalizio.