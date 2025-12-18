Messina, addio al celibato degenera in aggressione: quattro arresti della Polizia di Stato

Un addio al celibato finito nel peggiore dei modi a Messina, dove quattro uomini sono stati arrestati dalla Polizia di Stato per lesioni personali aggravate in concorso nei confronti dei gestori di un’attività commerciale. Gli stessi sono stati anche denunciati per danneggiamento in concorso.

L’episodio si è verificato nell’ambito dei servizi di controllo del territorio potenziati in vista delle festività natalizie, predisposti dalla Questura di Messina.

L’intervento della Polizia dopo la segnalazione al 112

L’allarme è scattato a seguito di una segnalazione pervenuta al Numero Unico di Emergenza 112, che indicava una discussione animata nei pressi di un esercizio commerciale del capoluogo peloritano.

Gli equipaggi delle Volanti della Polizia di Stato sono giunti rapidamente sul posto, grazie all’uso dei dispositivi luminosi e sonori, riuscendo a ricostruire quanto accaduto pochi istanti prima del loro arrivo.

L’aggressione durante un addio al celibato

Dalle verifiche effettuate dagli agenti è emerso che un gruppo di sei persone, presenti in città per un addio al celibato, aveva poco prima aggredito due soggetti senza apparente motivo.

In particolare, quattro uomini, tutti originari di Reggio Calabria, e in evidente stato di ebbrezza alcolica, avrebbero aggredito fisicamente uno dei soci del locale e un addetto alla sicurezza. Le due vittime hanno riportato lesioni giudicate guaribili rispettivamente in tre e cinque giorni.

Danni all’attività commerciale e denunce

Oltre alle aggressioni, i quattro arrestati si sono resi responsabili anche del danneggiamento di diverse suppellettili dell’esercizio commerciale. Per questo motivo sono stati denunciati in stato di libertà anche per il reato di danneggiamento in concorso.

Per gli stessi fatti, sono stati deferiti all’autorità giudiziaria anche gli altri due componenti del gruppo, accusati di concorso morale nei reati di lesioni personali aggravate e danneggiamento.

Convalida degli arresti e misure cautelari

A seguito della celebrazione del rito direttissimo, il giudice ha convalidato gli arresti e disposto per tutti e quattro gli arrestati la misura cautelare dell’obbligo di dimora nei rispettivi comuni di residenza.