Abakainon, condanna definitiva per due tombaroli: il plauso del Comune e delle istituzioni

Arriva la condanna definitiva per due uomini sorpresi a scavare illegalmente nell’area archeologica di Abakainon, l’antica città sicula situata nel territorio del Comune di Tripi. La Corte di Cassazione ha messo la parola fine a una vicenda giudiziaria iniziata nel 2021, confermando la responsabilità penale per scavi abusivi e ricerche archeologiche non autorizzate.

I fatti risalgono alla notte tra il 16 e il 17 aprile 2021, quando le telecamere di sorveglianza dell’area archeologica ripresero alcune persone intente a scavare nel sottosuolo. Allertati, i carabinieri della Stazione di Furnari intervennero sul posto sorprendendo due uomini muniti di pale, picconi e metal detector. Nelle loro auto furono rinvenuti ulteriori attrezzi da scavo.

La sentenza: un mese di arresto e multa

Dopo un primo grado concluso con l’assoluzione, la vicenda ha attraversato tutti i gradi di giudizio. La Corte d’Appello di Messina ha ribaltato il verdetto, decisione poi confermata in via definitiva dalla Cassazione, che ha anche rideterminato la pena.

I due imputati, Alessandro Rizzo (53 anni) e Alfio Congiello (47 anni), entrambi di Paternò, sono stati condannati a un mese di arresto e 310 euro di ammenda, oltre al pagamento delle spese di giudizio e al risarcimento al Comune di Tripi, costituitosi parte civile, per un importo complessivo di 946 euro, più accessori di legge.

Abakainon, patrimonio da difendere

Grande soddisfazione è stata espressa dall’Amministrazione Comunale di Tripi Abakainon. Il Sindaco Michele Lemmo ha voluto sottolineare l’importanza del pronunciamento giudiziario, esprimendo un plauso alle forze dell’ordine per l’impegno quotidiano e per i controlli intensificati da mesi sul territorio, fondamentali per contrastare il fenomeno dei tombaroli e tutelare il patrimonio storico-archeologico locale.

Sulla stessa linea l’Assessore alla Cultura e ai Beni archeologici, storici e monumentali, Nello Cassata, che ha accolto con grande soddisfazione la decisione della Corte d’Appello, dichiarando:

“Abakainon e i suoi tesori sono un bene collettivo di straordinario valore storico e identitario, e questo trova conferma nella responsabilità penale di chi lo depreda“.

Cassata ha inoltre espresso una gratitudine sincera alle forze dell’ordine per l’«instancabile impegno, la dedizione e il ruolo cruciale nel garantire la tutela del patrimonio archeologico di Abakainon».

Un segnale forte contro i reati archeologici

La sentenza rappresenta un segnale importante nella lotta ai reati contro il patrimonio culturale, rafforzando l’azione delle istituzioni nella difesa e valorizzazione dei siti archeologici dei Nebrodi e dell’intera Sicilia.

Abakainon, con il suo straordinario valore storico, continua a essere al centro di un percorso di tutela che vede impegnati Comune, magistratura e forze dell’ordine, a difesa di un patrimonio che appartiene a tutta la collettività.