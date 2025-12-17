Maurizio Bartocci è il nuovo allenatore del Barcellona Basket. La società si è mossa con rapidità per garantire alla piazza una guida tecnica di assoluto valore, assicurando continuità e solidità al progetto sportivo avviato in estate.

Allenatore di grande esperienza, Bartocci ha sempre guidato squadre in categorie superiori ed è considerato una vera enciclopedia del basket italiano. Nel suo prestigioso curriculum anche lo Scudetto con la Juvecaserta, vinto da assistente di coach Marcelletti, e numerose panchine di primo piano.

Già conosce Barcellona, dove in passato si è fatto apprezzare per le sue qualità umane e professionali.