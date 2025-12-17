Inaugurato punto d’erogazione acqua potabile all’I.C. “D’Alcontres”

Un nuovo passo per la sostenibilità: l’Istituto Comprensivo “D’Alcontres” ha inaugurato ieri mattina, martedì 16 dicembre, un punto di erogazione d’acqua potabile.

La nuova fontanella d’acqua microfiltrata sarà a disposizione di alunni e alunne, che avranno la possibilità di riempire le proprie borracce proprio all’interno dei locali scolastici, limitando così il consumo di plastica.

Il primo passo verso una scuola plastic free

L’iniziativa si inserisce all’interno del “Progetto Green Generation”, da anni portato avanti dall’istituto, che si propone di perseguire gli obiettivi dell’Agenda 2030: tra questi, la promozione di un utilizzo consapevole e sostenibile delle risorse idriche e la riduzione della plastica.

L’istallazione, che fa capo al progetto “Acqua per crescere” della Fondazione Progetti del Cuore – iniziativa volta a promuovere l’uso consapevole e sostenibile delle risorse idriche nelle scuole italiane – è stata resa possibile dal contributo degli imprenditori locali.