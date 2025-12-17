Barcellona Basket, va via coach Federico Cigarini

il Barcellona Basket comunica di aver concordato l’interruzione consensuale del rapporto con il capo allenatore Federico Cigarini.

La guida tecnica della squadra è stata temporaneamente affidata a coach Giuseppe La Malfa, che ha diretto l’ultimo allenamento.

La Società ringrazia coach Cigarini per il lavoro svolto e gli augura le migliori fortune per il prosieguo del proprio percorso umano e professionale.