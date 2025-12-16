Trasportava droga su un ciclomotore elettrico: arrestato 43enne

Il 14 dicembre scorso, a Taormina i Carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato un 43enne, già noto alle forze dell’ordine, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione abusiva di munizioni.

L’arresto è scattato nell’ambito di un servizio di controllo del territorio, durante il quale gli agenti hanno fermato l’uomo mentre era alla guida di un motociclo elettrico.

Ad insospettire i Carabinieri è stato l’atteggiamento nervoso e insofferente dell’indagato, il quale è stato soggetto a perquisizione personale e veicolare. La perquisizione si è poi estesa alla sua abitazione, all’interno della quale sono stati rinvenuti 55 grammi di cocaina e oltre 50 di marijuana, oltre a due bilancini di precisione e due cartucce per fucile calibro 12.

Tutto il materiale è stato sequestrato e la droga è stata consegnata ai Carabinieri del R.I.S. di Messina per le analisi di laboratorio.

Il 43enne si trova agli arresti domiciliari su disposizione dell’Autorità Giudiziaria.