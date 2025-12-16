Genius Loci: rinnovato il direttivo per il triennio 2026-2029

Si è svolta nella suggestiva cornice dello storico Palazzo Fazio, in via Immacolata, l’assemblea dei soci della Genius Loci, chiamata a rinnovare le cariche associative per il triennio 2026-2029. Un appuntamento partecipato che ha sancito, all’unanimità, la riconferma di Bernardo dell’Aglio alla presidenza dell’associazione.

Il nuovo direttivo di arricchisce di nuove energie e competenze culturali: entrano a farne parte Mario Benenati, Mariarosa Paratore e Nicola Barbalace, insieme ai più giovani Nicola Mollura e Claudio Furci. Prosegue, nel segno della continuità, l’impegno di Rita Martino, Tiziana Presti, Zina Giglio, Marcello Crinò, Massimo Sindoni, Gaetano Mercadante, Luigi Lo Giudice, Erminio Salzano e Franco Caliri.

Nel suo intervento conclusivo, Dell’Aglio ha ripercorso il cammino dell’associazione, ricordando come dal 2007 la Genius Loci rappresenti “un punto di riferimento culturale per la città”, grazie a iniziative mirate alla valorizzazione del patrimonio storico-artistico, a progetti di pubblica utilità e significativi interventi di rigenerazione urbana.

Tra le attività più rilevanti degli ultimi anni sono stati ricordati: l’installazione di trenta pannelli informativi dedicati ai principali beni culturali cittadini, il restauro e il riposizionamento dell’antica lapide della Fontana di Piazza Sant’Antonio, nonché la riqualificazione di Vico dei Goti, arricchita da un nuovo pannello, una targa e dal murales realizzato dall’artista Iris Isgrò.

Spazio anche agli eventi culturali di maggiore richiamo, come l’ultima edizione della Notte Antiqua e lo spettacolo “Itria e Longano”, oltre alle quarta edizione della mattonella artistica della Genius Loci, consegnata ai medici dell’ospedale “Cutroni Zodda”.

Il presidente ha infine ricordato la recente proposta delle Panchine Letterarie, presentata all’amministrazione comunale e ancora in attesa di riscontro: un progetto pensato per la riqualificazione dei Giardini Oasi e per la loro trasformazione in un luogo di incontro, lettura e partecipazione civica.