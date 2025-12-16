Barcellona: nasce il comitato civico “In MoVimento”

Una nuova realtà civica si affaccia sulla scena pubblica di Barcellona Pozzo di Gotto: si tratta di “In MoVimento”, un comitato che si propone di stimolare il dibattito locale e rilanciare la partecipazione attiva dei cittadini alla vita sociale e politica della città.

Promosso dal giovane barcellonese Marco Infantino, insieme all’avvocata Vera Giorgianni, il comitato si definisce non legato a partiti politici, pur collocandosi nell’area progressista. L’obiettivo dichiarato è quello di coinvolgere tutti coloro che credono nella possibilità di costruire un futuro diverso per la città, fondato su valori come uguaglianza, diritti umani e giustizia sociale.

Il legame con il territorio e il potenziale inespresso della città

Infantino sottolinea come le sue esperienze professionali, maturate anche fuori dal territorio, lo abbiano portato a guardare con maggiore consapevolezza la propria città d’origine. Barcellona Pozzo di Gotto, secondo il promotore, possiede un enorme potenziale ancora inespresso e potrebbe diventare uno dei luoghi più vivibili d’Europa, se sostenuta da idee nuove e da un impegno collettivo.

Secondo Vera Giorgianni, la città vive una fase di profonda crisi sociale, aggravata dalla crescita dell’individualismo e dal progressivo indebolimento del senso di comunità. “In MoVimento” nasce proprio con l’intento di contrastare questa deriva, favorendo il confronto pubblico su temi culturali, politici, sociali ed economici.

Incontri pubblici e primo appuntamento sulla riforma della giustizia

Tra le prime iniziative del comitato vi è l’organizzazione di incontri aperti alla cittadinanza, con il coinvolgimento di personalità di rilievo. Il primo evento è in programma lunedì 30 dicembre alle ore 17, presso l’Auditorium del Parco Urbano Maggiore La Rosa e sarà dedicato alla presentazione del libro “Divide et impera. La separazione delle carriere e i rischi di eterogenesi dei fini”. Al centro del dibattito, la riforma della giustizia e il tema della separazione delle carriere.

Richiamando le parole di Tina Anselmi, Infantino e Giorgianni ribadiscono che il cambiamento richiede presenza, responsabilità e partecipazione. Il comitato nasce con questa ambizione: esserci, insieme, per offrire un’alternativa concreta e ridare slancio alla città.