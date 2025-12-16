Barcellona: FilicusArte e Ars Vivendi presentano “Arte in Festa”

Si è svolta domenica scorsa, 14 dicembre, presso l’Auditorium di San Vito, l’inaugurazione della Mostra Natalizia “Arte in Festa”, un evento culturale di grande suggestione dedicato al Natale attraverso la pittura, la ceramica artistica e l’arte presepiale.

L’iniziativa, curata dalle associazioni culturali FilicusArte e Ars Vivendi, ha richiamato un pubblico numeroso e partecipe, confermando il forte legame tra arte, tradizione e spiritualità.

FilicusArte: artisti, opere e allestimenti

Protagonisti dell’esposizione sono stati numerosi artisti locali che, con sensibilità e tecniche diverse, hanno interpretato il tema della Natività e del Natale. Per l’associazione FilicusArte hanno esposto Elisa La Rosa, segretaria dell’associazione, Caterina Barresi, Rina Bono, Maria Raffa, Laura Pulejo, Angela Impalà, Francesco Conti e Carmen Curcuruto, con la collaborazione del presidente Giuseppe Giunta, del vicepresidente Francesco Caizzone, e di Carmela Perdichizzi, Salvatore Nania e Fulvia Rocca.

Particolarmente apprezzato l’allestimento di FilicusArte nell’altare di sinistra dell’Auditorium, dove è stato collocato un suggestivo presepe artistico su tele, affiancato da quadri a tema natalizio e religioso, opere di arte presepiale, presepi realizzati con materiale plastico riciclato e ceramiche artistiche ispirate al Natale, a testimonianza di una visione dell’arte attenta anche alla sostenibilità.

Ars Vivendi: presepi e interpretazioni artistiche

Per l’associazione Ars Vivendi hanno esposto Eliseo Bucolo, Tonino Bonansinga, Marilena Carbone, Tonino Gelo, Nella Parisi, Paola Pietrafitta, Vito Natoli e Maria Torre.

Di grande interesse e originalità i numerosi presepi di Eliseo Bucolo, realizzati in radica di noce e con materiali naturali e di recupero come corteccia e gusci di noci.

Molto apprezzati anche i presepi di Tonino Gelo e Nella Parisi, capaci di unire tradizione e creatività. Gli altri artisti hanno presentato dipinti sulla Natività, opere di forte impatto emotivo, caratterizzate da una resa pittorica suggestiva e di ottima fattura.