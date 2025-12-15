“Vedere Umano”: la mostra d’arte a Palazzo D’Amico dal 18 al 27 dicembre

Dal 18 al 27 dicembre Palazzo D’Amico, a Milazzo, ospiterà la mostra “Vedere Umano” di Voirhumain, pseudonimo di Giada Ilacqua, a cura di Massimo Scaringella.
La serie di lavori esposti esprime il senso di una “essenzialità visiva, solo apparentemente confusa ma strutturalmente legata alla visione ironica e colorata della vita” e invita chi osserva a riappropriarsi della consapevolezza del proprio valore in quanto essere umano, in risposta alla pervasiva invadenza dell’intelligenza artificiale.
Voirhumain utilizza le linee dello scarabocchio come veicolo di scomposizione e di ricerca di umanità, ponendosi nel solco del filo conduttore della sua produzione artistica, secondo cui “qualunque cosa dotata di parti umane, seppur scomposta, diventa umana ai nostri occhi”.
Con “Vedere Umano”, l’artista propone al pubblico i concetti cardine della sua poetica: la ricerca di un umanesimo e di una visione umana che garantiscono l’affermazione del valore sociale. Tra le opere esposte, realizzate su tela, anche un’opera interattiva realizzata in tecnica mista pittura/tessile, che può essere maneggiata, scomposta e ricomposta dall’osservatore.