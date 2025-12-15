“Il capo dei miei sogni” ieri sera al teatro “Currò” dell’oratorio salesiano

“Quando il tuo capo ti licenzia… ma ti regala la vita che hai sempre sognato!” è questa in sintesi la trama della commedia brillante “Il capo dei miei sogni”(di Sara Palma e Daniele Benedetti), andata in scena ieri sera al teatro “Vittorio Currò” dell’oratorio salesiano.

Debiti, sogni e risate al centro della commedia in due atti, diretta dalla magistrale regia di Virginia Scoglio. Protogonista dello spettacolo teatrale il capo dei sogni, Luca Lamberti, pubblicitario stimato, che a causa di debiti di gioco e rapporti complicati con un allibratore, accetta l’incarico di licenziare un intero gruppo di impiegati contabili, ma lo fa con stile, individuando le velleità nascoste dei dipendenti per spingerli a rincorrere i propri sogni. Nonostante l’inganno, il lincenziamento si trasforma in un’occasione di rinascita per i quattro dipendenti, che scoprono come inseguire un sogno, anche col rischio che ne comporta, sia più appagante di accettare una vita stabile, ma priva di emozioni.

Eccellente tutto il cast composto dai giovani Biagio Dauccio, Emanuela Reitano, Piero Cicero, Virginia Scoglio e Marco Curcuruto. Direttrici di scena Ada Di Paola e Rosalia Lanza.