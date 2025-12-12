Parco Corolla: presentazione “Schegge Traumatiche” di Sofia Mezzasalma

Il 14 dicembre alle ore 18:00, presso la Galleria al piano terra del Parco Corolla, si terrà la presentazione del libro “Schegge Traumatiche – Kim Noble e le sue venti personalità” della scrittrice e ricercatrice Sofia Mezzasalma.

Un libro unico sul caso clinico di Kim Noble

Schegge Traumatiche si distingue nel panorama editoriale italiano per la sua impostazione clinica e psicodinamica. Per la prima volta, la complessa storia di Kim Noble, artista britannica nota per le sue venti personalità legate al Disturbo Dissociativo dell’Identità, viene analizzata in modo sistematico e approfondito.

L’autrice, Sofia Mezzasalma, propone un’indagine che porta il lettore dentro i meccanismi psicologici della dissociazione, ricostruendo la nascita delle diverse personalità all’interno del cosiddetto “Sistema di Kim Noble” e collegandole ai traumi che hanno segnato la sua vita. Il volume si rivolge sia a lettori esperti – psicologi, psicoterapeuti, studenti – sia a un pubblico generalista interessato ai temi della salute mentale, dell’arte e della resilienza.

Il libro accompagna il lettore attraverso un itinerario di conoscenza del trauma, dei suoi effetti e dei meccanismi difensivi attraverso i quali la psiche risponde ad un dolore altrimenti intollerabile.

Ospiti e interventi

Durante la presentazione interverranno:

Avv. Elisa Miceli , book blogger;

, book blogger; Avv. Giancarlo Orlando , Presidente Nazionale giovAMI;

, Presidente Nazionale giovAMI; Laura Marchese , artista;

, artista; Maria Grazia Toto, artista.

L’evento è gratuito e aperto al pubblico.