Barcellona: le atlete Gym New Life conquistano Ginnastica in Festa

Le atlete Gym NewLife di Barcellona Pozzo di Gotto celebrano un risultato storico a “Ginnastica in Festa”, uno degli appuntamenti nazionali più importanti della ginnastica artistica, tenutosi a Rimini.

Dopo un anno di intenso lavoro, sacrifici e preparazione tecnica, la squadra può finalmente festeggiare un traguardo che ha il sapore della vittoria: la prima affermazione nazionale ottenuta da due giovanissime allieve, Maria La Torre e Alessandra Coppolino, trionfatrici nel Campionato Duo Silver – LA3, su un totale di ben 32 squadre partecipanti.

Un risultato che la società definisce “un sogno da cui ancora non vogliamo svegliarci”, frutto della dedizione delle atlete e dell’impegno dell’intero staff tecnico, che continua a crescere e a distinguersi in ambito federale.

“Tutto il nostro Team è orgoglioso di tutte loro per l’impegno profuso, perché i risultati ottenuti vanno rapportati non solo sulla singola performance, sempre migliorabile, ma soprattutto sul numero elevato di partecipanti in ogni singola competizione. Le nostre newlifine dal cuore blu non ci hanno deluso: hanno affrontato queste competizioni a testa alta, con grinta!”

Prestazioni di rilievo in tutte le categorie

La partecipazione delle otto atlete NewLife ai campionati individuali e ai duo ha confermato l’elevato livello tecnico del team, che ha saputo competere nonostante le categorie numerose e altamente competitive. Le ginnaste hanno affrontato entrambe le giornate di gara con determinazione, mostrando miglioramenti, carattere e capacità di gestione della pressione.

I risultati individuali

Campionato Individuale LB Base A3 – Maria La Torre

1° giorno: 13ª;

2° giorno: 22ª;

Classifica All Around: 17ª su 81 partecipanti.

Campionato Individuale LB3 Base A2 – Alessandra Coppolino

1° giorno: 24ª;

2° giorno: 47ª;

All Around: 38ª su 57 partecipanti.

Campionato Individuale LC3 Base A4 – Greta Milone

1° giorno: 1ª;

2° giorno: 16ª;

All Around: 12ª su 32 partecipanti.

Campionato Individuale LC Base A3 – Erica Saja

1° giorno: 22ª;

2° giorno: 21ª;

All Around: 21ª su 59 partecipanti.

Campionato Individuale LC Base A5 – Ilaria Catanesi

1° giorno: 16ª;

2° giorno: 33ª;

All Around: 22ª su 56 partecipanti.

Campionato Individuale LC Base A4 – Martina Rizzo

1° giorno: 10ª;

2° giorno: 15ª;

All Around: 12ª su 59 partecipanti.

Campionato Individuale LB Base A1 – Giulia Triolo

1° giorno: 22ª;

2° giorno: 16ª;

All Around: 19ª su 51 partecipanti.

Campionato Individuale LC3 Avanzato J1 – Angelica Saja

1° giorno: 14ª;

2° giorno: 6ª;

All Around: 10ª su 29 partecipanti.

Risultati a squadre – Campionato Duo Silver