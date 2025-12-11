Il “Barone Romeo” è il migliore in Italia per il trattamento tempestivo dell’infarto miocardico STEMI

L’Unità Operativa di Emodinamica dell’Ospedale “Barone Romeo” di Patti, diretta dal dott. Salvatore Garibaldi, è stata riconfermata anche nel Programma Nazionale Esiti (PNE) 2025 di Agenas come migliore struttura in Italia per il trattamento tempestivo dell’infarto miocardico acuto STEMI, tra i centri ad alto volume di attività (oltre 100 casi/anno).

Il reparto registra nuovamente il più alto indicatore nazionale di efficacia ed efficienza, confermando le eccellenti performance già ottenute nel 2024.

Un centro d’eccellenza nazionale e internazionale

I risultati costanti negli anni, i riconoscimenti scientifici e l’intensa attività clinico-terapeutica confermano come l’Emodinamica di Patti, attiva dal 2017, rappresenti oggi una eccellenza territoriale, nazionale e internazionale. Un traguardo raggiunto grazie a competenze specialistiche, organizzazione avanzata e un forte lavoro di squadra.

Attività clinica, ricerca scientifica e nuove tecnologie

Tra gli elementi che valorizzano ulteriormente il reparto:

partecipazione con pubblicazioni scientifiche ai più recenti Congressi Europei di Emodinamica e al Congresso Mondiale di Cardiologia ;

attivazione di un moderno ambulatorio dedicato alla diagnosi e cura delle malattie cardiovascolari , dotato di tecnologie ad alta capacità diagnostica, tra cui la Risonanza Magnetica Cardiaca di recente introduzione;

ruolo di riferimento nel trattamento del piede diabetico per la prevenzione delle amputazioni maggiori, con la realizzazione di un PDTA multidisciplinare in fase di definizione, che coinvolge numerosi professionisti del territorio.

La sinergia con la Direzione Strategica dell’ASP Messina

Il raggiungimento di questi obiettivi è stato possibile anche grazie alla costante e proficua collaborazione con la Direzione Strategica dell’ASP di Messina, guidata dal direttore generale Giuseppe Cuccì, dal direttore amministrativo Giancarlo Niutta e dal direttore sanitario Giuseppe Ranieri Trimarchi.

Il team dell’Emodinamica di Patti

Oltre al responsabile dott. Salvatore Garibaldi, fanno parte dell’Unità Operativa di Emodinamica:

dott. A. Magliarditi

dott. E. Soraci

dott. F. Cuffari

dott. G. Chiabrando

dott.ssa M. Abraham

A rappresentare il personale infermieristico e i tecnici di radiologia sono rispettivamente Mirella Radici e Nina Rottino.