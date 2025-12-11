Docente condannato per body shaming: non faceva parte del corpo docenti dell’ “Impallomeni” di Milazzo

Il Gup del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto ha condannato a 3 anni e 6 mesi di reclusione un docente accusato di maltrattamenti nei confronti di alcuni alunni durante l’anno scolastico 2023/2024. La sentenza è stata pronunciata dal giudice Giuseppe Caristia, su richiesta della Procura guidata dal procuratore Giuseppe Verzera, nell’ambito di un processo celebrato con rito abbreviato.

L’insegnante – indicato negli atti come un professore di Fisica – è stato inoltre dichiarato interdetto per cinque anni dai pubblici uffici e per tre anni e sei mesi dall’esercizio della professione docente.

Rettifica sul riferimento al Liceo “Impallomeni”

Nella prima diffusione della notizia, si era affermato che il professore prestasse servizio adesso presso il Liceo Scientifico “Impallomeni” di Milazzo. Invece, il professore prestava servizio all’Impallomeni al tempo delle molestie e dopo la denuncia, è stato trasferito nell’Istituto dove risultava insegnare fino alla condanna.

La dirigente scolastica Francesca Currò, tuttavia, ha voluto precisare in maniera solerte che il docente non appartiene al corpo insegnante dell’istituto, ma afferisce oggi a un’altra scuola. L’“Impallomeni” ha quindi chiesto di rettificare ogni riferimento che lo identifichi come proprio docente.

Le accuse e l’assoluzione parziale

Il Tribunale ha riconosciuto l’imputato colpevole del reato di maltrattamenti verso alcuni studenti, mentre lo ha assolto «perché il fatto non sussiste» in relazione all’episodio riguardante una studentessa alla quale avrebbe rivolto la frase «hai i denti gialli».

Secondo il giudice, pur essendo un commento inopportuno, tale episodio non presentava il requisito dell’abitualità necessario per configurare il reato contestato.