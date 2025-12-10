Carceri, diritto all’affettività negato: la denuncia di Azione Sicilia

Il diritto all’affettività all’interno degli istituti penitenziari non è garantito: a sollevare la questione è Diana Zingales, responsabile del “Dipartimento Giustizia” di Azione Sicilia e referente di Azione Patti, che denuncia le difficoltà strutturali di molte carceri, in particolare in Sicilia.

“Molti istituti penitenziari siciliani non trovano locali idonei: niente incontri intimi per i detenuti”, si legge all’inizio della nota diramata da Azione.

In particolare, ad essere disattesa sarebbe la sentenza della Corte costituzionale n.10/2024.

Dopo ormai quasi due anni dalla sentenza sul diritto all’affettività dei detenuti, “in Italia sono solo 35 su 189 gli istituti penitenziari in grado di implementare questo principio. E gli istituti penitenziari siciliani, dall’Ucciardone sino a Barcellona P.G., hanno manifestato difficoltà a reperire locali idonei. E comunque non costituiscono casi isolati”.

Il tema si inserisce in un contesto più ampio, in cui il Governo ha annunciato la creazione di circa 10.000 nuovi posti detentivi entro il 2027 per contrastare il sovraffollamento carcerario. Tuttavia – sottolinea Zingales – la sola costruzione di nuove strutture non basta se non si dà piena attuazione ai principi sanciti dalla giurisprudenza costituzionale ed europea.

Le linee guida del DAP (Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria), emanate con circolare dell’11 aprile 2025 in attuazione della sentenza della Consulta, stentano ancora a trovare applicazione concreta nella maggior parte degli istituti.

“Il diritto all’affettività nelle realtà penitenziarie italiane – si legge nella nota – è ancora lontano dalla sua piena attuazione”. L’appello è rivolto al decisore politico affinché fornisca “i necessari chiarimenti su quali saranno, in concreto, i provvedimenti e gli investimenti che intende effettuare per dare attuazione al diritto all’affettività del detenuto, elemento dirimente per contrastare alti tassi di recidiva, atti di autolesionismo e suicidi in carcere, che hanno ormai raggiunto livelli inaccettabili”.