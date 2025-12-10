Barcellona: il Presepe Vivente 2026 all’IC “D’Alcontres – Balotta”

L’Istituto Comprensivo “D’Alcontres – Balotta” organizza il Presepe Vivente 2026, un evento educativo e culturale che coinvolgerà gli alunni della scuola dell’infanzia dei plessi di Via Tempesta ed ex Piazza Verga, insieme a docenti e personale ATA.

L’iniziativa si svolgerà mercoledì 17 dicembre 2025, con partenza alle ore 15:00 dalla sede scolastica. I bambini, accompagnati dal personale scolastico, daranno vita a un corteo che attraverserà via Risorgimento per raggiungere l’Oasi di Sant’Eusenzio, dove prenderà forma il tradizionale presepe vivente.

Per l’occasione, i piccoli partecipanti indosseranno abiti della tradizione popolare, ricreando un’atmosfera suggestiva e autentica. La processione sarà accompagnata dal suono della fisarmonica e della cornamusa, che eseguiranno nenie popolari natalizie lungo il percorso.

L’evento rappresenta un importante momento educativo, volto alla valorizzazione delle tradizioni religiose e popolari, alla riscoperta delle radici culturali del territorio e al rafforzamento del senso di comunità.