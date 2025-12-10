3° Memorial Zampognari a Sant’Antonino, nasce l’Associazione Zampognari Barcellonesi Salvatore Grasso

Maestria, tradizione e fede lo scorso sabato hanno animato il quartiere di Sant’Antonino. Protagonisti dell’evento gli zampognari barcellonesi che, invitando altri zampognari provenienti da diverse zone della Sicilia, hanno realizzato un festoso ed evocativo concerto itinerante; l’evento, il 3° Memorial Zampognari a Sant’Antonino è stato organizzato dalla nascente Associazione Zampognari Barcellonesi Salvatore Grasso, dedicata allo zampognaro barcellonese ideatore della manifestazione e recentemente scomparso.

Gli zampognari si sono dati appuntamento nel pomeriggio in Piazza Convento e, dopo aver sfilato insieme ad un tipico carretto siciliano per diverse vie, sostando anche presso la parrocchia di San Francesco di Paola, hanno fatto ritorno presso il Santuario Sant’Antonio di Padova. Qui si sono tenute la presentazione al pubblico e la benedizione dell’associazione che ha come obiettivo principale quello di tramandare ai giovani la passione verso l’antico strumento della zampogna. Successivamente, fino in serata, si sono susseguite le numerose esibizioni degli zampognari presenti.