Galla: residenza d’Artista di Nino Abbate al Giardino di Salva, un mese di arte, memoria e ricerca

Dal 15 ottobre al 15 novembre 2025, lo scultore Nino Abbate ha dato vita alla sua nuova Residenza d’Artista all’interno del Giardino di Salva, uno dei luoghi culturali più identitari di Gala, accanto al noto Museo Epicentro. Un mese di lavoro creativo, riflessione e impegno personale che arricchisce ulteriormente il patrimonio artistico e immateriale del territorio barcellonese.

Un omaggio al Giudice Antonio Franco Cassata

La presentazione dell’opera si è aperta con un intervento dell’autore, che ha voluto ricordare il Giudice Antonio Franco Cassata, scomparso recentemente. Una figura centrale per la cultura messinese, già Procuratore Generale di Messina e fondatore del Museo Etnostorico “Nello Cassata”. Attraverso aneddoti e testimonianze, Abbate ne ha celebrato l’impegno civile e culturale.

L’intervento dell’architetto Andrea Cristelli

A seguire, è intervenuto Andrea Cristelli, architetto, docente di Storia dell’arte e Presidente dell’Associazione GALLERIA PROgetto CITTA’, sottolineando l’importanza della Residenza d’Artista nel percorso creativo di Abbate e nel sistema culturale del territorio.

Cristelli mette in evidenza la cifra stilistica dell’artista:

un linguaggio arcaico, radicato nella memoria dei luoghi, capace di trasformare Gala – periferia urbana sulle colline barcellonesi – in un laboratorio culturale permanente.

Una Residenza d’Artista autonoma e critica verso il sistema

Per Nino Abbate, la Residenza d’Artista non è un progetto istituzionale, ma un’esperienza totalmente:

autofinanziata

autoregolamentata

autogestita

autonoma nella visione creativa

Una scelta consapevole che rappresenta una critica concreta al sistema dell’arte, spesso vincolato da dinamiche commerciali. L’artista preferisce costruire un percorso libero, condiviso solo attraverso i propri canali comunicativi e social.

Il monolite di Montalbano Elicona e il richiamo ai Megaliti dell’Argimusco

Fulcro della Residenza è stata la realizzazione di una nuova scultura ricavata da un monolite proveniente da Montalbano Elicona, territorio di altissimo valore simbolico e archeologico, conosciuto per i Megaliti dell’Argimusco. Un luogo carico di storia e mistero, studiato da numerosi ricercatori internazionali.

Il video di Gianluca Abbate: la genesi dell’opera

Un video documentario realizzato da Gianluca Abbate racconta il processo creativo: la sfida con gli agenti atmosferici, la fatica fisica, il rapporto con la materia. Un documento che arricchisce il fondo immateriale del Museo Epicentro, rendendo la Residenza un’esperienza ancora più completa e condivisa.

Cristelli: “Un nuovo valore per il Museo Epicentro e per la comunità”

Nel testo di presentazione, Cristelli afferma:

“La Residenza d’Artista di Nino Abbate è un’occasione culturale in più per il Museo Epicentro di Gala, una nuova acquisizione, nuove testimonianze scritte e una rinnovata esperienza estetica offerta alla società civile.”

La scultura svela una nuova narrazione legata a una nobildonna di Gala, interpretata attraverso un’“Architettura della forma”, come la definisce lo stesso Abbate.

La nuova storia raccontata da Abbate: una donna che sfida i limiti del tempo

La fantasia dell’artista restituisce la figura di Galla, donna siciliana forte e carismatica, simbolo delle origini economiche della città, un tempo legate alla lavorazione degli agrumi.

Una donna autorevole, segnata però da un difetto fisico che le causava inquietudine e solitudine: un seno deforme, che ne condizionò la vita privata. Una figura complessa, intensa, capace di incarnare fragilità, potere e disagio, temi centrali nella produzione di Abbate.

La scultura svelata: un’emozione collettiva

Il momento finale della presentazione ha visto lo svelamento della scultura:

un’opera che sfida la durezza della pietra di Montalbano Elicona, creando uno spazio interno complesso, frutto di intuizione e forza fisica.

Nonostante l’incertezza che accompagna ogni lavoro sulla materia, Abbate ha scelto ancora una volta di mettersi alla prova, spinto da quella tensione creativa che definisce la sua ricerca.

Simboli: il caduceo e l’ossidiana

Nella narrazione dell’opera compare anche il riferimento al caduceo bronzeo, antico reperto forse proveniente dalla città sicula di Longane, rintracciato nell’attuale Barcellona Pozzo di Gotto. Un elemento carico di significato, che insieme all’ossidiana arricchisce il racconto storico e simbolico della scultura.

L’artista cita anche l’amore per i gatti come omaggio alla sua compagna d’arte e di vita, Salva Mostaccio.

Una città distratta davanti alla cultura

Abbate conclude con una riflessione critica: Barcellona Pozzo di Gotto è spesso una “città distratta”, poco attenta alla cultura e troppo incline ad attività di facile consenso. Una nota amara che rispecchia il momento storico e invita a una maggiore responsabilità sociale e politica verso l’arte.