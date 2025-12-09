“Brunello, il visionario garbato” il documentario su Brunello Cucinelli diretto da Giuseppe Tornatore

Brunello, il visionario garbato, il nuovo film documentario diretto dal premio Oscar Giuseppe Tornatore, con le musiche del premio Oscar Nicola Piovani, sarà disponibile 9,10 e 11 dicembre al cinema con 01 distribution.

Prodotto da Brunello Cucinelli SPA e MasiFilm in collaborazione con Rai Cinema, il film documentario racconta la vita di Brunello Cucinelli, imprenditore umanista, fondatore dell’azienda che porta il suo nome e simbolo dell’eccellenza italiana nel mondo, che ha unito lavoro e filosofia.



Basato sulla contaminazione tra documentario e finzione, il film ripercorre i luoghi e i momenti chiave della parabola esistenziale di Cucinelli: dall’infanzia in campagna al borgo di Solomeo, trasformato nel simbolo di un capitalismo umanistico. Testimonianze, immagini d’archivio e ricordi personali mostrano un uomo che, da origini umili, ha costruito un’azienda di fama mondiale mantenendo saldi i valori di dignità, bellezza e giustizia sociale. Il racconto si chiude con la consapevolezza che i sogni, coltivati con coraggio, sono la vera forza che guida il destino. Il tutto alternato da rapide sequenze di gioco a carte, in cui Cucinelli è maestro.



“Inizialmente non sapevo cosa avrei potuto fare” ha rivelato Tornatore in conferenza “L’elemento scatenante è stato il suo rapporto con il gioco delle carte, mi è venuta questa idea di raccontare il tutto come se fosse una partita a carte“



Uno degli aspetti più attuali del film è il messaggio rivolto alle nuove generazioni, tema che per Tornatore è decisivo. La vicenda narrata non è la classica scalata al successo, ma il percorso incerto di un giovane che procede per tentativi, sbagli, deviazioni. Mostra come il destino inizi a prendere forma soltanto quando si smette di seguire modelli altrui e si prova a dare una direzione autentica alla propria vita.

Nel cast Saul Nanni interpreta il ruolo di un giovane Brunello Cucinelli. Fanno parte del cast anche Francesco Cannevale, Francesco Ferroni, Emma Fatone e Beatrice Carlani.