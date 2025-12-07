Luci, suoni e regali artigianali nel Mercatino di Natale dell’Istituto Comprensivo “Bastiano Genovese”

Luci, suoni, regali artigianali nel Mercatino di Natale dell’Istituto Comprensivo “Bastiano Genovese”. Venerdì scorso la scuola si è trasformata in un vero e proprio villaggio natalizio con stand colorati, presepe vivente con tanto di capanna, realizzata con paglia e foglie, e oggetti natalizi creati dagli alunni e dai docenti dei tre ordini dell’istituto.

Un’atmosfera magica resa ancora più intensa dalle note vocali del coro polifonico Ouverture, diretto dal maestro Dominga Raimondo, la cui esibizione con le classiche canzoni natalizie ha inaugurato il mercatino. Immancabili il suono delle tradizionali melodie della zampogna e Babbo Natale che ha intrattenuto i più piccini.

Numerose le famiglie che hanno visitato gli stand e comprato regali, il cui ricavato sarà devoluto in beneficenza.