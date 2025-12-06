Ordine dei Commercialisti di Barcellona, attivo sul territorio servizio di orientamento gratuito per chi si trova in difficoltà economico-finanziaria

Il Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Barcellona Pozzo di Gotto, Dr. Salvatore Stifanelli, insieme al Referente dell’Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento istituito presso il medesimo Ordine (iscritto al n. 135 del registro degli O.C.C. tenuto presso il Ministero di Giustizia), Dr. Francesco Dipaola, comunicano che è attivo sul territorio un servizio di orientamento gratuito rivolto a chi si trova in difficoltà economico-finanziaria e desidera affrontare la crisi da sovraindebitamento con il supporto di professionisti qualificati e di comprovata esperienza nel settore. Il servizio è destinato a tutti i residenti nella circoscrizione del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto. Il colloquio di orientamento rappresenta un primo passo fondamentale per valutare, con il supporto di esperti, la possibilità di accedere alle nuove procedure di regolazione della crisi previste dall’attuale Codice della Crisi. Questa opportunità consente di ricevere chiarimenti, dissipare dubbi e avviare un percorso di risanamento per superare lo stato di crisi e/o d’insolvenza.

L’Organismo, in quanto ente pubblico, garantisce ai cittadini:

Riservatezza e trasparenza : massima tutela dei dati personali e delle informazioni fornite;

: massima tutela dei dati personali e delle informazioni fornite; Terzietà: valutazione imparziale e oggettiva di ogni situazione;

valutazione imparziale e oggettiva di ogni situazione; Professionalità: un team multidisciplinare di commercialisti e avvocati altamente qualificati, con comprovata esperienza nel settore, affianca e accompagna i cittadini e i loro consulenti in ogni fase del percorso, assicurando ascolto, competenza e soluzioni concrete applicabili, oltre che fattivamente praticabili, per la gestione delle difficoltà economico-finanziarie.

Per maggiori informazioni:

Il sito ufficiale dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Barcellona Pozzo di Gotto: https://www.odcecbarcellonapg.it.

Si può contattare l’Organismo ai seguenti recapiti:

Email: occ@odcecbarcellonapg.it

Telefono: +39 090.9794516

Indirizzo: Via J. F. Kennedy n. 88 – 98051 Barcellona Pozzo di Gotto (ME)

ORARI SEGRETERIA Martedì: 10:00 – 12:00 Giovedì: 10:00 – 12:00