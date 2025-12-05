Barcellona: domenica gita culturale e mostra collettiva a S.Vito

Una domenica all’insegna dell’arte, della poesia e della scoperta del territorio: il 7 dicembre 2025 Barcellona P.G. ospiterà una gita culturale, un incontro poetico e una mostra collettiva di pittura, organizzati dall’Associazione Ars Vivendi in gemellaggio con l’ASAS (Associazione Siciliana Arte e Scienza) di Messina.

Il programma della giornata

La giornata inizierà con l’arrivo dell’ASAS a Barcellona P.G. alle ore 9:00 presso l’Auditorium S. Vito, dove saranno consegnate le opere destinate alla mostra collettiva, visitabile dal 7 al 10 dicembre 2025 dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 20.

Alle 9:30 i partecipanti raggiungeranno il suggestivo Borgo Cannistrà per una visita guidata al museo a cielo aperto, caratterizzato da un percorso di circa 400 metri tra scalinate artistiche, angoli panoramici e opere decorative.

A seguire, alle 15:00, inizierà la visita al Centro di Barcellona a cura dell’Arch. Marcello Crinò, con un itinerario che coinvolgerà: il Seme d’Arancia di Emilio Isgrò, la chiesa delle Anime del Purgatorio, il Monumento ai Caduti di Giuseppe Mazzullo, il Monumento a Sebastiano Genovese di Filippo Minolfi e il Palazzo Comunale. La tappa conclusiva sarà la Basilica di San Sebastiano Martire, cuore storico e culturale della città.

Mostra Collettiva di pittura e reading poetico

Il rientro all’Auditorium S. Vito è previsto per le 16:30, per l’inaugurazione della mostra collettiva di pittura e l’avvio del reading poetico.

Allm ore 18:00 è prevista, inoltre, la proiezione flash “Arte Passeggera” di Vito Natoli.

L’evento sarà accompagnato dagli intermezzi musicali di Nicolò Schepis, che arricchiranno l’esperienza artistica con momenti sonori dedicati. La conclusione avverrà alle 19:00 con i saluti finali.

Gli appuntamenti

La mostra collettiva, allestita negli spazi dell’Auditorium, sarà aperta al pubblico dal 7 al 10 dicembre, ogni giorno dalle 9:00 alle 12:00 e dalle 16:00 alle 20:00.

Il programma culturale proseguirà martedì 9 dicembre alle ore 17:00 con la presentazione della Raccolta di Poesie di Filippo Maggio presso l’Auditorium S. Vito.