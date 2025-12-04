“Zampognari a Sant’Antonio”: il concerto itinerante sabato 6 dicembre

L’Associazione “Zampognari Barcellonesi – Salvatore Grasso” organizza il 3° Memorial presso il Santuario di Sant’Antonio di Padova, sabato 6 dicembre 2025. L’evento, patrocinato dal Comune di Barcellona Pozzo di Gotto, prevede un concerto itinerante con partenza alle ore 16:00.
L’itinerario prevede:
- Partenza da Piazza Convento (con carretto siciliano),
- Via Vespri;
- Via Liguria;
- Via San Francesco di Paola;
- Via Catania;
- Via Statale S. Antonino;
- Via Medici;
- Incontro con gli altri zampognari presso “u gghianu a funtana” (incrocio via Medici con vicolo Vasca);
- Via Convento e arrivo in Santuario.