“Tante voci un cuore”, il concerto gospel domenica 7 dicembre al Trifiletti di Milazzo

Una serata all’insegna della musica e della solidarietà

Domenica 7 dicembre 2025, alle ore 18:00, il Teatro Trifiletti di Milazzo ospiterà il concerto gospel “Tante voci un cuore”, interpretato dalla compagnia vocale Gospel Project, tra le realtà più apprezzate del panorama musicale siciliano.

L’iniziativa, promossa da Fondazione Mediolaum e rappresentata da Giuseppa Scichilone e dal Kiwanis Club Milazzo presieduto da Francesco Sciacca, nasce con l’obiettivo di sostenere un importante progetto di beneficienza destinato alla comunità locale.

Due realtà diverse, unite dalla volontà di trasformare l’arte in un gesto concreto di aiuto.

Il concerto non rappresenta soltanto un appuntamento culturale di rilievo, ma un intervento solidale di grande impatto: l’intero ricavato dalla vendita dei biglietti sarà devoluto per l’allestimento di due nuove camere ospedaliere nel reparto di Pediatria dell’Ospedale “Fogliani” di Milazzo.

Un investimento destinato a migliorare il comfort e la qualità dell’assistenza offerta ai piccoli pazienti.

A rafforzare ulteriormente il valore dell’iniziativa è l’impegno della Fondazione Mediolanum, che si è resa disponibile a raddoppiare l’importo raccolto, moltiplicando così l’efficacia del progetto e trasformando la solidarietà in un intervento concreto e duraturo.

La collaborazione tra Fondazione Mediolanum e Kiwanis Club Milazzo racconta una comunità capace di unirsi per un obiettivo comune. Un lavoro portato avanti con dedizione da Scichilone e Sciacca, che non si limita all’organizzazione ma diventa testimonianza di un impegno umano e civile che riguarda il bene collettivo.

Il Teatro Trifiletti si prepara a diventare il cuore pulsante di una Milazzo solidale. Il Gospel Project, con un repertorio carico di energia, spiritualità e coinvolgimento, regalerà al pubblico un’esibizione emozionante. A presentare la serata sarà Sonia Andaloro.

Ma il vero spettacolo, sottolineano gli organizzatori, sarà quello che si consuma fuori dal palcoscenico: una città che sceglie di fare squadra per i suoi bambini. L’auspicio è che il pubblico risponda con entusiasmo, riempiendo il teatro e trasformando la musica in un gesto d’amore tangibile.