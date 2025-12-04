“Sorry, Baby” dal 15 gennaio al cinema

Arriva nelle sale italiane dal 15 gennaio con I Wonder Pictures e Unipol Biografilm Collection Sorry, Baby, opera prima dell’attrice Eva Victor.

Prodotto dal regista premio Oscar Barry Jenkins, il film è stato già osannato da pubblico e critica in occasione delle anteprime al Sundance Film Festival – dove ha vinto il Waldo Salt Screenwriting Award per la Miglior sceneggiatura – e a Cannes 2025, e sta collezionando premi e nomination in numerosi festival internazionali. Eva Victor, già penna affilatissima per il New Yorker e Comedy Central e interprete di video virali e della fortunata serie statunitense Billions, qui scrive, dirige e interpreta un’opera intima e sorprendente, capace di trattare con delicatezza e ironia temi profondi e complessi.

Agnes è una giovane docente universitaria ironica, capace e brillante. Quando subisce una molestia da parte di una persona fidata, il suo mondo va in pezzi, ma tutto succede improvvisamente e senza clamore, quasi in punta di piedi. Ci vorrebbe tempo, ma la vita va avanti, almeno per tutti gli altri. Solo trovando la forza di elaborare l’accaduto e grazie al solido e sincero supporto dell’amica di sempre Lydie, Agnes potrà trovare la chiave per rinascere. Eva Victor, straordinaria nuova voce del cinema indipendente americano, dirige e interpreta un’esplorazione delicata e ironica sul tema del superamento di un abuso; un’opera sincera, genuina e irresistibilmente divertente, premiata per la Miglior sceneggiatura al Sundance e celebrata a Cannes.

Sorry, Baby racconta in forma non lineare e in una struttura a capitoli i cinque anni il superamento di un dolore così grande come un abuso, alternando dramma e humour, con leggerezza intelligente e uno sguardo profondo e originale. Agnes ha subito una violenza che ha cercato a ogni costo di rimuovere, continuando a trascorrere la propria vita come allora, nella stessa casa. Lydie (Naomi Ackie), sua amica e ex-coinquilina, si è trasferita a New York, si è sposata e le annuncia di essere incinta. Per Lydie la vita è andata avanti, mentre per Agnes si è congelata. Ma è arrivato il momento di confrontarsi con il rimosso e con il modo in cui quell’evento ha influenzato il corso della sua vita.

“Non volevo parlare specificamente di violenza o abuso, ma volevo piuttosto esplorare il modo in cui guarisce una persona. Ciò che mi interessava di più era scavare in quella sensazione di essere bloccati, vedere le persone che ami andare avanti, mentre tu sei ancora ferma nel brutto momento che ti è capitato. Ho iniziato a scrivere questo film per la persona che ero allora” ha dichiarato Victor.