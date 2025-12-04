Pesistica & CrossFit Milazzo chiude il 2025 con due traguardi storici

Il mese di dicembre porta bilanci e nuovi obiettivi, ma per la Pesistica & CrossFit Milazzo si trasforma soprattutto in un momento di celebrazione. Il box milazzese chiude il 2025 con due risultati storici, confermando la propria crescita nel panorama della pesistica olimpica italiana.

Antonio Rondone: sesto posto ai Campionati Italiani Master

Il primo grande successo arriva da Antonio Rondone, protagonista ai Campionati Italiani Master. Nella categoria Master 45, l’atleta milazzese conquista un prestigioso sesto posto nazionale, coronando una stagione segnata da impegno, costanza e notevoli progressi tecnici.

Un piazzamento di alto livello, che conferma Rondone tra gli atleti più competitivi della categoria e valorizza il lavoro svolto all’interno del box.

Ivan Scibilia qualificato ai Campionati Italiani Seniores

Il secondo risultato che impreziosisce il finale di stagione è firmato da Ivan Scibilia, che ottiene la qualificazione ai Campionati Italiani Seniores in programma a Roma il 13 e 14 dicembre, nella categoria 60 kg.

La qualificazione rappresenta il punto più alto di un percorso di crescita atletica costante, e posiziona Scibilia tra i talenti più interessanti del settore a livello nazionale.

Un doppio successo che conferma la crescita del box milazzese

Per la Pesistica & CrossFit Milazzo, questi due traguardi sono molto più di semplici risultati sportivi:

confermano la solidità del progetto tecnico ,

valorizzano la qualità del lavoro quotidiano,

dimostrano la capacità del box di formare atleti competitivi a livello nazionale.

Una chiusura di anno da record e uno sguardo verso il 2026

Con Rondone e Scibilia protagonisti, il box chiude il 2025 nel migliore dei modi, con basi sempre più solide per affrontare un 2026 ricco di nuove sfide.

In un anno che ha visto l’intera comunità sportiva di Milazzo crescere e affermarsi, questi risultati rappresentano un motivo di orgoglio per tutto il territorio.

La strada è segnata: Milazzo continua a sollevare pesi, ambizioni e nuove opportunità.