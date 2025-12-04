Barcellona: istituito il Tavolo Tecnico per la messa in sicurezza del litorale

A Barcellona Pozzo di Gotto si è compiuto un passo decisivo verso la tutela del proprio territorio costiero. Martedì 2 dicembre si è infatti riunito il Tavolo Tecnico di Coordinamento dedicato ai “Lavori per la difesa del litorale nel tratto compreso tra il Torrente Termini e il Torrente Longano” e agli “interventi urgenti di mitigazione del rischio idrogeologico sul Torrente Longano.”

All’incontro erano presenti il Sindaco Pinuccio Calabrò, i rappresentanti del Commissario di Governo, il Dipartimento Regionale della Protezione Civile, il Dipartimento dell’Ambiente, l’Autorità di Bacino, oltre ai tecnici e ai professionisti coinvolti nel progetto. Una presenza corale che, secondo l’amministrazione, testimonia l’avvio di una fase di collaborazione concreta.

“La riunione odierna è un segnale forte e tangibile di come l’Amministrazione Comunale continui a stimolare la sinergia tra Enti e Istituzioni. – dichiara il Sindaco Calabrò – L’intesa è fondamentale per affrontare questioni complesse come la messa in sicurezza del nostro territorio.”

Il confronto ha avuto come fulcro la necessità di armonizzare i diversi interventi programmati, evitando sovrapposizioni e garantendo la massima efficacia operativa. Due, in particolare, i fronti principali:

Gli interventi urgenti sul Torrente Longano, finanziati con l’OCDPC 11/12 per oltre 6 milioni di euro che dureranno quasi due anni;

I lavori per la difesa del litorale previsti nell’ambito del più ampio progetto.

Uno degli aspetti emersi riguarda la possibilità di destinare i materiali provenienti dagli scavi del Longano al ripascimento della costa, riducendo i costi e limitando l’impatto ambientale. Una proposta già formalizzata dal Sindaco in un documento del 29 novembre 2023 e ora accolta come obiettivo condiviso.