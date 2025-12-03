Segnalazione: “fogna a cielo aperto” in via Medici a Barcellona

A cura di - Segnalato

Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione di un nostro lettore, il quale desidera denunciare una situazione di forte degrado, causata da un’indecorosa “fogna a cielo aperto” in via Giacomo Medici a Barcellona Pozzo di Gotto, all’altezza del civico 449.

Secondo quanto visibile, dai tombini della zona si sverserebbe del materiale fognario.

“Siamo avviliti”, scrive il lettore, manifestando malcontento, insieme alla necessità di un sopralluogo tecnico, eventualmente risultante in interventi di pulizia.

Segnalazione-via-Medici-2-768x1024 Segnalazione: "fogna a cielo aperto" in via Medici a Barcellona
Segnalazione-via-Medici-1-768x1024 Segnalazione: "fogna a cielo aperto" in via Medici a Barcellona
Segnalazione-via-Medici-771x1024 Segnalazione: "fogna a cielo aperto" in via Medici a Barcellona