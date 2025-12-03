Segnalazione: “fogna a cielo aperto” in via Medici a Barcellona

Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione di un nostro lettore, il quale desidera denunciare una situazione di forte degrado, causata da un’indecorosa “fogna a cielo aperto” in via Giacomo Medici a Barcellona Pozzo di Gotto, all’altezza del civico 449.
Secondo quanto visibile, dai tombini della zona si sverserebbe del materiale fognario.
“Siamo avviliti”, scrive il lettore, manifestando malcontento, insieme alla necessità di un sopralluogo tecnico, eventualmente risultante in interventi di pulizia.