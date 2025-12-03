“Ella McCay Perfettamente Imperfetta”: dal 19 marzo in sala

Sono stati rilasciati il trailer e il poster di Ella McCay Perfettamente Imperfetta, la commedia targata 20th Century Studios e scritta, diretta e prodotta dal vincitore di Oscar® ed Emmy Award®, James L. Brooks.

Il film, in arrivo il 19 marzo nelle sale italiane, vede la partecipazione di un cast stellare che include Emma Mackey e la vincitrice dell’Oscar® Jamie Lee Curtis, insieme a Jack Lowden, Kumail Nanjiani, Ayo Edebiri, Spike Fearn, Julie Kavner, Rebecca Hall, Becky Ann Baker e Joey Brooks, con Albert Brooks e Woody Harrelson.

Emma Mackey interpreta Ella McCay, una giovane idealista alle prese con la gestione della famiglia e della carriera, in una storia che parla delle persone che ami e di come sopravvivere a loro.

Fin dall’inizio, la sceneggiatura di Brooks era incentrata sull’evoluzione di una figlia capace e idealista all’interno di una famiglia disfunzionale. “Ella è benedetta e maledetta dal desiderio di usare la sua notevole intelligenza per cercare di aiutare le persone” ha affermato il regista.



“Il mio obiettivo con questo film era rendere omaggio, per quanto possibile, all’età d’oro della commedia cinematografica, con lo stesso spirito folle di quell’epoca.-dichiara James L. Brooks- Ho avuto la fortuna di lavorare con un cast da sogno, che ha dato vita alla storia di Ella e della sua famiglia con un’energia e una vitalità ben oltre le mie aspettative”.

Ella McCay Perfettamente Imperfetta è prodotto da James L. Brooks, p.g.a., Richard Sakai, p.g.a., Julie Ansell, p.g.a. e Jennifer Brooks, Colby Pines, Seth William Meier e Amy Brooks sono gli executive producer, e le musiche originali sono di Hans Zimmer.