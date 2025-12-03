Barcellona: interruzione fornitura idrica a Portosalvo e Centineo

L’Amministrazione Comunale ha informato la cittadinanza, tramite i propri canali, circa un intervento programmato di manutenzione sulla rete idrica per la giornata di domani, giovedì 4 dicembre, che causerà l’interruzione temporanea della fornitura idrica nelle frazioni di Portosalvo e Centineo dalle ore 08:00 fino alla fine dei lavori.
I lavori manutentivi, in particolare, interesseranno la condotta di Baele.
A tal fine, il Comune ha invitato l’utenza a razionalizzare il consumo d’acqua per limitare al massimo i disagi.