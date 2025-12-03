Barcellona, i 30 anni di Anpas “Club Radio C.B. odv”: il programma

L’Anpas Club Radio C.B. ODV raggiunge un traguardo speciale: 30 anni di storia, servizio e impegno al fianco della comunità. Per celebrare questa importante ricorrenza, l’associazione ha organizzato una serie di eventi dedicati ai valori fondanti del volontariato: esperienza, formazione e senso di comunità.

5 dicembre: incontro pubblico “Quando il Volontariato diventa casa, esperienza e futuro condiviso”

Il primo appuntamento è in programma giovedì 5 dicembre alle ore 18:00, presso il Parco Maggiore La Rosa.

L’incontro, aperto alla cittadinanza, affronterà il tema “Quando il Volontariato diventa casa, esperienza e futuro condiviso” e vedrà la partecipazione di importanti rappresentanti istituzionali: il Sindaco di Barcellona P.G., Avv. Giuseppe Calabrò, il Dipartimento di Protezione Civile della Regione Siciliana, con il presidente Ing. Salvatore Cocina, e il Presidente regionale Anpas, Dott. Lorenzo Colaleo.

Uno spazio sarà dedicato anche al tema del volontariato spontaneo, con un approfondimento sulle modalità di coinvolgimento e sul ruolo fondamentale che i cittadini possono assumere nelle situazioni di emergenza.

Il tutto sarà preceduto, alle 17:30, dall’inaugurazione di un Fiat Doblò, allestito con pedana. Si tratta di un nuovo mezzo che entrerà in servizio a supporto della comunità e delle fasce più deboli per le necessità di mobilità urbana.

6 e 7 dicembre: esercitazioni e mostra dei mezzi

I festeggiamenti proseguiranno nel weekend: sabato 6 dicembre con momenti esercitativi interni presso la sede dell’associazione e attività di formazione dedicate ai volontari

Domenica 7, invece, dalle prime ore del mattino, in Piazza Duomo, la cittadinanza potrà visitare: una esposizione di mezzi e attrezzature, con postazioni dimostrative e attività interattive per sperimentare da vicino il lavoro dei volontari.