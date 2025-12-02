Barcellona: il 26 dicembre il Gran Concerto di fine anno

A Barcellona Pozzo di Gotto si rinnova l’appuntamento con il tradizionale Gran Concerto di fine anno in programma venerdì 26 dicembre 2025, alle ore 18:30, presso il Teatro “Vittorio Currò” dell’Oratorio Salesiano San Michele Arcangelo.

A dirigere la Banda Musicale Placido Mandanici sarà il Maestro Bartolo Stimolo in un atmosfera festosa, all’insegna della musica e in perfetta armonia con il periodo natalizio.

L’ingresso al concerto – che vede il sostegno dell’Associazione Culturale Musicale “E. Russo” APS, della Regione Siciliana – Assessorato Turismo, Sport e Spettacolo, dell’Associazione Nazionale Bande Italiane Musicali Autonome (ANBIMA) Sicilia, dell’Oratorio Salesiano San Michele Arcangelo, della Croce Rossa Italiana – Comitato di Barcellona P.G. e del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto – sarà libero.