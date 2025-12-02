“10mila chilometri di moda”: il primo volume di Michele Isgrò

“10mila chilometri di moda” è il primo libro di Michele Isgrò, che sarà presentato domenica prossima, 7 dicembre, in occasione della fiera editoriale di Roma. Si tratta di un volume di narrativa fotografica esperienziale realizzato dall’artista e fotografo siciliano, noto come “tessitore di bellezza” per il significativo impegno nella promozione del bello.

La Sicily Fashion Week (SFW), evento promosso e organizzato da Confartigianato Imprese Sicilia, è stata inserita come autentico “benchmark visivo” all’interno del libro, che in 350 pagine mette insieme i contributi di dodici fotografi di fama internazionale e traccia un percorso narrativo attraverso le eccellenze del fashion system globale. Tra queste, il Salone Internazionale Lingerie di Parigi, la Barcelona Bridal Fashion Week, le sfilate di accessori moda ad Amsterdam, Si Sposa Italia Milano e Immagine Italia di Firenze.

La Sicily Fashion Week come icona visiva

All’interno del libro, la SFW assume un ruolo unico e distintivo: analizzare la sfida della fotografia di passerella, esaminando errori comuni e tecniche per eccellere. Le immagini della Sicily Fashion Week sono state scelte a campione come esempi illustrativi a supporto delle spiegazioni tecniche, data l’impossibilità di includere la totalità dei brand e delle modelle.

“In passerella, la riuscita di una foto dipende dalla prontezza del fotografo, ma in modo imprescindibile anche dalla qualità e dalla preparazione della modella. È l’alchimia tra un soggetto professionale e il ‘visual artist’ esperto che trasforma l’attimo fuggente in un’immagine iconica,” dichiara Michele Isgrò.

Luca Lo Bosco, direttore artistico dell’evento e responsabile della LLBTEAL Models, ha voluto sottolineare l’importanza del capitale umano:

“La collaborazione del mio team, composto da ragazzi e ragazze altamente specializzati, con Confartigianato Imprese Sicilia per la realizzazione della SFW, ha rappresentato un’ulteriore conferma di un lavoro lungo, faticoso, ma ricco di soddisfazioni, e oggi siamo anche in un libro. Conosco Michele da tempo e ne apprezzo l’approccio artistico e puntiglioso, forte di un background internazionale. È un piacere averlo nei nostri eventi ed essere da esempio per le nuove generazioni di professionisti nel comparto moda.”

Flavia Pinello, Presidente di Moda Confartigianato Imprese Sicilia, racconta il valore della SFW che affonda le radici in una visione pioneristica:

“La SFW è nata da una mia idea. Per anni ho visto brand siciliani trattati come ospiti, a volte non graditi, in eventi esteri e nazionali. Era come se la moda e la Sicilia viaggiassero su due binari diversi, eppure il nostro ‘life style’ e le nostre bellezze sono conosciute in tutto il mondo. Quando presentai il progetto a Firenze, con il supporto del Segretario Andrea Di Vincenzo e della referente nazionale Maria Luisa Rubino, i Presidenti regionali votarono in nostro favore. Oggi l’inserimento nel libro di Michele Isgrò testimonia che per smuovere le cose e per scriverle serve semplicemente avere una visione.”

Il libro “10mila chilometri di moda” sarà ordinabile a partire dalla metà di dicembre, grazie alla distribuzione nazionale a cura di Messaggerie Libri, in tutte le librerie: Feltrinelli, IBS, Mondadori Store e in formato e-book su Amazon.