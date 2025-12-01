Tavola rotonda ANC Sicilia: Barcellona P.G. protagonista di un nuovo orizzonte per la professione

Sabato 29 novembre 2025, a Catania, le sezioni siciliane dell’Associazione Nazionale Commercialisti si sono riunite per un confronto ad ampio respiro dal titolo “Un nuovo orizzonte per la professione: confronto aperto su governance e sul ruolo dei commercialisti”.
Un appuntamento che ha registrato una partecipazione significativa e che ha visto l’ANC Barcellona Pozzo di Gotto svolgere un ruolo centrale nell’organizzazione e nella gestione dei lavori, confermandosi punto di riferimento attivo e propositivo nel panorama regionale.
Al tavolo sono intervenute figure di primo piano:
Mario Civetta, già Presidente ODCEC Roma e candidato alla Presidenza del CNDCEC;
Marcella Caradonna, Presidente ODCEC Milano, in collegamento;
Marco Cuchel, Presidente ANC Nazionale, in collegamento;
Antonella Tavilla, Consigliere Odcec, Presidente ANC Barcellona P.G. e moderatrice dell’evento;
Loredana Lesto, Consigliere Nazionale ANC e Presidente ANC Palermo;
Rosanna Paolino, Consigliere Nazionale ANC e Presidente ANC Ragusa.
Alessandro Lo Giudice, Consigliere Odcec e Presidente Anc di Catania.
Una rappresentanza nazionale e regionale che ha permesso un dialogo a più voci, equilibrato e ricco di contenuti.
La sezione di Barcellona P.G. ha avuto un ruolo determinante nella costruzione dell’evento:
dalla definizione dei temi, alla cura delle relazioni, fino al coordinamento generale.
La moderazione di Antonella Tavilla ha dato ritmo, equilibrio e profondità al confronto, valorizzando ciascun contributo e favorendo un dialogo autentico tra i relatori e i colleghi presenti in sala.
Il momento conclusivo, dedicato al dibattito aperto, ha visto protagonisti diversi colleghi commercialisti del territorio, che hanno arricchito l’incontro con riflessioni puntuali:
Attilio Liga ha offerto una lettura tecnica e aggiornata del Bilancio Nazionale, evidenziando criticità e opportunità per la professione;
Massimo Carrello ha affrontato il tema dell’identità del commercialista, soffermandosi sull’esigenza di riaffermare ruolo, valori e competenze distintive;
Matteo Milioti ha posto l’attenzione sulle competenze professionali, sottolineando l’urgenza di percorsi formativi adeguati ai nuovi scenari normativi ed economici.
Interventi concreti, apprezzati dalla platea e pienamente in linea con lo spirito della giornata: dialogo, confronto, crescita collettiva.
La tavola rotonda di Catania rappresenta un tassello importante nel cammino delle ANC siciliane:
un confronto aperto, coraggioso e costruttivo, che conferma la vitalità della categoria e la necessità di una governance più partecipata e capace di valorizzare i territori.
L’ANC Barcellona P.G. esce da questa giornata con un riconoscimento chiaro: essere tra i motori del cambiamento, una sezione che non si limita a partecipare, ma che costruisce, propone e guida verso una nuova consapevolezza condivisa.
