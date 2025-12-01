Tavola rotonda ANC Sicilia: Barcellona P.G. protagonista di un nuovo orizzonte per la professione

Sabato 29 novembre 2025, a Catania, le sezioni siciliane dell’Associazione Nazionale Commercialisti si sono riunite per un confronto ad ampio respiro dal titolo “Un nuovo orizzonte per la professione: confronto aperto su governance e sul ruolo dei commercialisti”.

Un appuntamento che ha registrato una partecipazione significativa e che ha visto l’ANC Barcellona Pozzo di Gotto svolgere un ruolo centrale nell’organizzazione e nella gestione dei lavori, confermandosi punto di riferimento attivo e propositivo nel panorama regionale.

Al tavolo sono intervenute figure di primo piano:

Mario Civetta, già Presidente ODCEC Roma e candidato alla Presidenza del CNDCEC;

Marcella Caradonna, Presidente ODCEC Milano, in collegamento;

Marco Cuchel, Presidente ANC Nazionale, in collegamento;

Antonella Tavilla, Consigliere Odcec, Presidente ANC Barcellona P.G. e moderatrice dell’evento;

Loredana Lesto, Consigliere Nazionale ANC e Presidente ANC Palermo;

Rosanna Paolino, Consigliere Nazionale ANC e Presidente ANC Ragusa.

Alessandro Lo Giudice, Consigliere Odcec e Presidente Anc di Catania.

Una rappresentanza nazionale e regionale che ha permesso un dialogo a più voci, equilibrato e ricco di contenuti.

La sezione di Barcellona P.G. ha avuto un ruolo determinante nella costruzione dell’evento:

dalla definizione dei temi, alla cura delle relazioni, fino al coordinamento generale.

La moderazione di Antonella Tavilla ha dato ritmo, equilibrio e profondità al confronto, valorizzando ciascun contributo e favorendo un dialogo autentico tra i relatori e i colleghi presenti in sala.

Il momento conclusivo, dedicato al dibattito aperto, ha visto protagonisti diversi colleghi commercialisti del territorio, che hanno arricchito l’incontro con riflessioni puntuali:

Attilio Liga ha offerto una lettura tecnica e aggiornata del Bilancio Nazionale, evidenziando criticità e opportunità per la professione;

Massimo Carrello ha affrontato il tema dell’identità del commercialista, soffermandosi sull’esigenza di riaffermare ruolo, valori e competenze distintive;

Matteo Milioti ha posto l’attenzione sulle competenze professionali, sottolineando l’urgenza di percorsi formativi adeguati ai nuovi scenari normativi ed economici.

Interventi concreti, apprezzati dalla platea e pienamente in linea con lo spirito della giornata: dialogo, confronto, crescita collettiva.

La tavola rotonda di Catania rappresenta un tassello importante nel cammino delle ANC siciliane:

un confronto aperto, coraggioso e costruttivo, che conferma la vitalità della categoria e la necessità di una governance più partecipata e capace di valorizzare i territori.

L’ANC Barcellona P.G. esce da questa giornata con un riconoscimento chiaro: essere tra i motori del cambiamento, una sezione che non si limita a partecipare, ma che costruisce, propone e guida verso una nuova consapevolezza condivisa.