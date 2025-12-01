Stanziati 100mila euro per il PalAlberti: i ringraziamenti della società

Il Barcellona Basket accoglie con soddisfazione l’approvazione all’unanimità, da parte del Consiglio Comunale di Barcellona P.G., del finanziamento di 100mila euro destinato agli interventi sulla copertura del PalAlberti.

Una decisione immediatamente esecutiva che rappresenta, per la società sportiva, un passo fondamentale verso una programmazione più serena delle attività e una prospettiva più solida per l’impianto.

“Desideriamo ringraziare tutte le forze politiche presenti in aula – afferma la dirigenza giallorossa – per aver saputo mettere da parte le differenti posizioni e convergere su un obiettivo comune, nell’interesse dello sport cittadino.” “Un apprezzamento anche all’Amministrazione Comunale e, in particolare, al Vice Sindaco Nicola Barbera, che è stato il nostro interlocutore diretto in questo percorso, per l’attenzione e il sostegno dimostrati.”

La società auspica ora che i lavori possano prendere il via nel minor tempo possibile.

Il chiarimento della società

A poche ore dalla diffusione del comunicato relativo alla notizia positiva della copertura finanziaria per i lavori sulla cupola del PalAlberti, la società ha ritenuto opportuno precisare alcuni punti, alla luce delle interpretazioni sorte attorno ai ringraziamenti espressi dopo il voto.

La dirigenza ha sottolineato come il plauso rivolto a tutte le forze politiche sia legato anche al contributo determinante dell’opposizione, che nelle ultime settimane ha incalzato la maggioranza favorendo il raggiungimento del risultato finale.

Allo stesso tempo, il riferimento al Vice Sindaco Barbera – precisa la società – è stato un gesto personale del Presidente, maturato dopo confronti talvolta accesi ma sempre improntati al dialogo.

La società ribadisce con fermezza la propria estraneità a logiche politiche: “Non abbiamo mai inteso fare politica né promuovere singole figure. Il Barcellona Basket è e resterà una realtà apolitica e apartitica, con un un unico obiettivo: fare sport nella nostra città e per la nostra città.”

Un messaggio che vuole sgombrare il campo da fraintendimenti: “Ci dispiace se alcune parole sono state fraintese o lette con significati che non appartengono alle nostre intenzioni. Lo sport, per noi, è e deve rimanere un terreno libero da contrapposizioni e divisioni.”

Infine, il club rinnova pubblicamente il proprio ringraziamento alle forze di opposizione per il ruolo svolto e invita tifosi e cittadini a sostenere la squadra nel prossimo impegno casalingo al PalAlberti.