Montalbano Elicona, sold out al Teatro Domenico Popolo: tra memoria, cultura e ironia con Sergio Vespertino

Serata da tutto esaurito al Teatro Domenico Popolo di Montalbano Elicona, dove intrattenimento e riflessione si sono fusi in un appuntamento che ha alternato comicità, approfondimento culturale e valorizzazione del territorio. L’evento, inserito nella Stagione Teatrale 2025/26 promossa da Teatro nel Borgo con il patrocinio del Comune e la direzione artistica di Nicola Calabria, ha offerto al pubblico un vero e proprio mosaico di emozioni.

La serata è stata aperta alle 18:30 dall’anteprima del documentario “Montalbano Elicona, il borgo della bellezza”, firmato da Salvatore Siragusa e realizzato dall’APS Banca della Speranza in collaborazione con l’amministrazione comunale, grazie al sostegno dell’Assessorato Regionale alle Autonomie Locali. Il film, attraverso immagini evocative e testimonianze dirette, ha ripercorso storia, paesaggi e identità del borgo, restituendo un affresco suggestivo del suo patrimonio artistico e naturale e rafforzando il senso di appartenenza della comunità.

Alle 19:00 il testimone è passato a Sergio Vespertino, protagonista del monologo “Strafelicissima Palermo”, accompagnato dalle musiche di Virginia Maiorana. L’attore palermitano ha offerto una lettura ironica e insieme profonda della quotidianità urbana e della cultura siciliana, un viaggio tra sorriso e critica sociale che ha conquistato il pubblico con ritmo brillante e forte capacità comunicativa.

«Questa iniziativa – ha commentato il sindaco Antonino Todaro – ha dimostrato come il teatro possa diventare strumento di valorizzazione del nostro borgo, restituendo l’immagine di una comunità che custodisce la propria identità e la trasforma in occasione di crescita culturale. In tale prospettiva stiamo lavorando a nuovi progetti insieme ad altre amministrazioni locali per realizzare una rete organizzativa».

Soddisfazione anche da parte del direttore artistico Nicola Calabria: «Vespertino ha confermato la sua abilità nel trasformare la comicità in riflessione. Strafelicissima Palermo è uno spettacolo che non si limita a intrattenere, ma invita a osservare con occhi attenti la realtà urbana e sociale. La sua interpretazione ha conferito ulteriore prestigio alla nostra stagione teatrale.».

Calabria ha inoltre annunciato un nuovo appuntamento di rilievo: il 14 dicembre Montalbano Elicona ospiterà un evento interamente dedicato alla zampogna montalbanese, con un percorso itinerante per le vie del borgo e, a seguire, uno spettacolo al Teatro Domenico Popolo che vedrà esibirsi venti zampognari. Un’occasione per riscoprire storia e tradizione di uno strumento che rappresenta un vero patrimonio identitario della comunità.