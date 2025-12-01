La commedia “Oh le donne!” apre la trentacinquesima stagione teatrale del teatro Vittorio Currò

Due popolane, una maestra e le mogli di un farmacista, di un macellaio e di un ragioniere convocate da una signora dell’alta società torinese, insieme alla collaboratrice domestica Rosella, per un incontro finalizzato alla sensibilizzazione sui diritti delle donne sono state al centro della commedia brillante “OH LE DONNE!”. Lo spettacolo in due atti, scritto da Saverio Castanotto, è andato in scena ieri sera al Teatro Vittorio Currò di Barcellona, in apertura della trentacinquesima stagione teatrale curata dall’”Associazione Teatro, Arte e Cultura Salvatore Cattafi”.

Attraverso personaggi femminili ricchi di notevoli sfumature e personalità variegate sono state scandagliate le dinamiche dei rapporti interpersonali in maniera leggera e divertente, ma anche ironica. Tra situazioni paradossali, doppi sensi e colpi di scena il pubblico ha potuto riflettere, tra una risata e l’altra, sui pregiudizi nei confronti del popolo meridionale, sulle idee del femminismo e sulla loro concreta attuazione nella realtà quotidiana, su alcune libertà conquistate da molte donne, che nel tempo sono degenerate in un’inversione dei ruoli di genere e nella conseguente erosione di strutture sociali fondamentali come la famiglia.

Eccellenti nella loro interpretazione gli attori del cast: Cetty Aliquò, Donatella Aliquò, Ada Dipaola, Annamaria Dipaola, Carmelina Gambera, Carmelina Garofalo, Zina Giglio, Rosalia Lanza, Cosimo Santangelo, Nino Trapani e Tiziana Turrisi, guidati da una bravissima Rosalia Lanza. Impeccabili anche la scena diretta da Edoardo Romano, l’audio e le luci curati dal servizio tecnico di Gioele Crisafulli.

In apertura della stagione teatrale l’Associazione Cattafi, attraverso una targa consegnata alla moglie Flaviana Gullì, ha voluto nominare, con affetto e gratitudine, socio onorario il nostro compianto direttore Giuseppe Puliafito “per aver dato voce alla vita culturale della sua amata città”, nella consapevolezza che “finché c’è amore e memoria non c’è perdita”.