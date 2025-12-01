Il gruppo “ORA X Terme Vigliatore” riunito per discutere i temi del randagismo e vivaismo

Si è svolto sabato 29 novembre, presso il ristorante “Il Gabbiano” di Terme Vigliatore il secondo incontro di “Destinazione Terme Vigliatore”. Si tratta di una serie di incontri, organizzati dal gruppo “ORA X TERME VIGLIATORE”, in ognuno dei quali vengono trattati diversi temi insieme ad associazioni di settore e amministratori.

L’incontro di ieri è stato incentrato sul randagismo e vivaismo, con Angela Scaffidi, Valentina Certo, Angela Aspa e Filippo Giunta. A concludere i lavori il presidente “Cinquesei” Nino Chiofalo.

Gli spunti, le idee e le riflessioni che caratterizzano questi incontri, saranno fondamentali per il programma elettorale di “ORA X TERME VIGLIATORE”.

Durante l’incontro Angela Aspa, Presidente dell’Associazione “Randagioioso” ha dichiarato di voler scendere in campo come candidata al prossimo consiglio comunale per dare visibilità alle sue battaglie e portare alla luce il problema del randagismo.

*Immagine in evidenza di Nino Chiofalo.